Podrobnosti připravujeme.
Žalobkyně chce vazbu pro vraha se schizofrenií, už dvakrát utekl z Bohnic
Neuvěříte, kam všude lze umístit antény. Jedno z míst vzbuzuje respekt
Střechy budov; věže kostelů, hradů či zámků; rozhledny i bývalé tovární komíny. Místa, kde mobilní operátoři běžně instalují své antény. Kde nic z uvedeného nelze využít, tam staví třeba příhradové...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...
Po majitelce psa, který zastavil metro, chce dopravní podnik náhradu škody
Čtyřletou fenku, která ve čtvrtek na pět hodin zastavila provoz pražského metra, si z útulku v Troji večer vyzvedla její majitelka. Křížence ovčáka, který si vysloužil přezdívku Metrouš, naháněli na...
V Nehvizdech hoří průmyslová hala. Kouř byl cítit i v Praze, hašení potrvá do rána
Středočeští a pražští hasiči odpoledne zasahují u rozsáhlého požáru hal v Nehvizdech na Praze-východ. Hoří tři průmyslové haly a menší administrativní budova, jednu z nich bude nutné rozebrat těžkou...
VIDEO: Mladík čmáral fixem na novém nádraží v Bubnech. Poznáte ho?
Policisté pátrají po muži, který během dvou zářijových dnů počmáral několik skleněných tabulí na nedávno otevřeném novém nádraží Praha-Bubny. Způsobil tak škodu za víc než 150 tisíc korun. Za...
Zrychlení MHD na dejvickém „kulaťáku“. Autobusy nově jezdí po kolejích
Nejen tramvaje, ale od středy už i autobusy Pražské integrované dopravy projíždějí prostředkem okružní křižovatky na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích. Nově totiž mohou využívat kolejový...
Hasiči dokončují likvidaci požáru hal v Nehvizdech, začalo vyšetřování
Hasiči ve čtvrtek dohašují rozsáhlý požár soustavy hal v Nehvizdech na Praze-východ. Stupeň poplachu snížili na základní. Škoda je 80 až 120 milionů korun, vyšetřovatelé ji ještě upřesní. Zásah se...
Dívka v pražské škole vyhrožovala spolužákům nožem, včas ji odzbrojili
Policie v Praze se zabývá případem dívky, která ve čtvrtek vyhrožovala spolužákům nožem. Zbraň se jí podařilo sebrat, událost se obešla bez zranění.
Nasaď si kníreček, dnes hraje Kníneček! Zpívánky vesnického týmu boří internet
Fotbalista v zeleném dresu, s parukou, ledvinkou à la břicho a namalovaným knírem pochoduje hřištěm, kolem něj se odvíjejí vtipné scénky a on se zápalem zpívá: Nasaď si kníreček, dnes hraje...
Debut za stavu 0:6, pak čtyři tituly. Přátelé už mi můžou říkat legendo, žertuje Ptáček
František Ptáček ve středu asi prožíval zvláštní večer. V pražské O₂ areně sklízel ovace, když se od mateřské Sparty po výtečné hráčské kariéře dočkal ocenění a vstoupil do klubu legend....
Od garsonky po 5+1. Praha dává do aukce dvacítku městských bytů k pronájmu
Po úspěšném pilotním kole elektronických aukcí městských bytů v Praze bylo oficiálně zahájeno první kolo, ve kterém je k dispozici celkem 20 bytů v centru metropole k pronájmu. Lidé si je mohou...
Trenér Trpišovský: Kluci, klobouk dolů! Byli jsme jedno velké srdce
Od naší zpravodajky v Itálii Černý rolák, černé kalhoty, černé hodinky... Smuteční náladu ale u slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského nehledejte. Tentokrát ne. Oproti porážce 0:3 s Interem Milán odjíždí z Itálie s úsměvem...
Spokojený Kušej: Ukázali jsme starou Slavii. A Atalanta nás trochu podcenila
Od našeho zpravodaje v Itálii Stáli proti němu obrovití stopeři, ale neztratil se. Sprintoval, napadal, centroval, střílel. Vasil Kušej, útočník fotbalové Slavie, se snažil proti vysokým soupeřům z Atalanty Bergamo procpat do...
Sparta před legendami zaháněla malér. Zbytečně, báli jsme se vyhrát, říkal Kousal
Speciální dresy, utkání s puncem výjimečnosti. Možná i rozšíření Klubu legend sparťanské hokejisty vybičovalo k solidnímu vstupu do extraligového zápasu s Vítkovicemi. Jenže ten si Pražané...
Bohemians - Boleslav 1:1, domácí tlak nestačil, Kovařík v dohrávce jen srovnal
Fotbalisté Bohemians v dohrávce 6. ligového kola remizovali s Mladou Boleslaví 1:1. Hosty ve druhém poločase poslal do vedení Klíma, za domácí srovnal Kovařík. Pražanům nestačilo na lepší výsledek...
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....
Schizofrenického vraha po dalším útěku z Bohnic prohlédne znalkyně, hrozí mu vazba
Policie ve středu odpoledne opět pátrala po nebezpečném pacientovi z Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Šlo o schizofrenika, který ze zařízení utekl už před 14 dny, kdy se nevrátil z...