Lidé jsou proti demolici Schieszlovy vily. Spí tam bezdomovci, zlobí se architekt

Autor: ,
  13:03
Plánovaná přestavba a rekonstrukce dvou vil na Hřebenkách na pražském Smíchově, která začala v roce 2023 bouracími pracemi v jednom z domů, je kvůli žalobě a dalším námitkám místních obyvatel a spolků stále zastavena. Ve čtvrtek to oznámil architekt Petr Kolář ze studia ADR, to projekt zastřešuje pro majitele domů, developera Martina Kulíka.
Začalo bourání Schieszlovy vily v Praze 5 (7. listopadu 2023)

Začalo bourání Schieszlovy vily v Praze 5 (7. listopadu 2023) | foto: ČTK

Začalo bourání Schieszlovy vily v Praze 5 (7. listopadu 2023)
Bagr začal bourat zdi historické vily na úpatí Petřína. Místní obyvatelé, kteří...
Bagr začal bourat zdi historické vily na úpatí Petřína. Místní obyvatelé, kteří...
Bagr začal bourat zdi historické vily na úpatí Petřína. Místní obyvatelé, kteří...
10 fotografií

Podle Koláře ve vilách přespávají bezdomovci, kteří rozkradli vše zpeněžitelné. Obrátil se proto na Prahu 5 s prosbou o spolupráci při zajištění bezpečnosti v objektech.

„Nedá se to uhlídat, musela by se za obrovské náklady držet trvale bezpečnostní agentura,“ řekl Kolář. Dodal, že nyní investor agenturní pracovníky na místo posílá jednou za měsíc, ale to nestačí. V podobné situaci je podle Koláře i majitel dvou sousedních vil určených k rekonstrukci Karel Muzikář.

Projekt zahrnuje dvě vily v Tiché ulici. Jednu plánuje investor výrazně přestavět, i když podle Koláře záměr stále splňuje podmínky rekonstrukce. Druhá, zachovalejší vila má být citlivě zrekonstruována do původní podoby. Architekt uvedl, že investor celou dobu postupuje v souladu s rozhodnutími úřadů.

Demolici Schieszlovy vily investor zastavil, zatím do konce listopadu

„Nikdy jsme nepodnikli nic v rozporu s povolením a nařízením jednotlivých orgánů státní správy a samosprávy a za současnou nevyhovující situaci neneseme žádnou odpovědnost,“ napsal.

Majitel domů Kulík podle Koláře stále na projekt nerezignoval a chce jej dokončit, i když je ze situace rozčarovaný. Původně chtěl v přestavěné vile bydlet, ale to už kvůli znechucení z přístupu okolí neplánuje, dodal architekt.

Kritici přestavby protestovali proti přestavbě a rozšíření jednoho z domů přezdívaného Schieszlova vila podle prvorepublikového politika Josefa Schieszla, který v ní žil. Protestující obyvatele podpořili někteří odborníci, například historik architektury Zdeněk Lukeš, podle kterého jde o architektonicky kvalitní stavbu ve stylu moderny zapadající do okolní zástavby.

Vilu v památkové zóně chtějí zbourat, má ji nahradit čtyřikrát větší bytový dům

Kolář nicméně uvedl, že vila byla předělána v období komunismu do takové míry, že i podle dvou zpracovaných stavebně-historických posudků historickou a architektonickou hodnotu pozbyla.

Začalo bourání Schieszlovy vily v Praze 5 (7. listopadu 2023)
Začalo bourání Schieszlovy vily v Praze 5 (7. listopadu 2023)
Bagr začal bourat zdi historické vily na úpatí Petřína. Místní obyvatelé, kteří proti záměru majitele domu uspořádali on-line petici s asi 2600 podpisy, proti tomu svolali protestní shromáždění. Domu z počátku 20. století místní obyvatelé přezdívají Schieszlova vila podle prvorepublikového politika Josefa Schieszla, který v ní žil a pracoval. (9. listopadu 2023)
Bagr začal bourat zdi historické vily na úpatí Petřína. Místní obyvatelé, kteří proti záměru majitele domu uspořádali on-line petici s asi 2600 podpisy, proti tomu svolali protestní shromáždění. Domu z počátku 20. století místní obyvatelé přezdívají Schieszlova vila podle prvorepublikového politika Josefa Schieszla, který v ní žil a pracoval. (9. listopadu 2023)
10 fotografií

Architekt ve čtvrtek řekl, že ho situace lidsky mrzí. „Nerad pracuji v České republice, protože se tu děje tohle,“ prohlásil. Dodal, že jen v okolí vil se nachází celá řada objektů, která kvůli podobným obstrukcím dlouhodobě chátrá. „Když se jdete projít okolím, najdete deset domů s podobným osudem,“ podotkl.

Vily nejsou památkově chráněné, ale nachází se ve smíchovské památkové zóně. Radnice Prahy 5 má za cíl kvůli případům, kdy chtěli majitelé bourat historické vily, tuto zónu rozšířit i do dalších vilových čtvrtí. Na žádost městské části ministerstvo kultury připravuje rozšíření na Cibulky a na Malvazinky.

8. listopadu 2023
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Nebe nad Prahou rozčísl roj burácejících stíhaček. Unikátní show zhlédly tisíce lidí

Tisícům lidí se na pražských mostech naskytl výjimečný pohled na průlet dvou stíhaček JAS-39 Gripen a devíti proudových strojů legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows. Přelet byl naplánován...

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Stanula před ním skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky...

OBRAZEM: Nádhera ze vzduchu. Piloti Red Arrows ukázali fotky z letu nad Prahou

Nad Prahou ve čtvrtek proletěly letouny legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows, které předvedly show s barvenými kouřovými efekty. Unikátní podívanou z centra metropole sledovaly tisíce...

Jako by to vytvořila AI. Houbaři v Brdech udivili gigantickým košem

Celý den chodila o uplynulém víkendu sedmičlenná skupina houbařů po lese v Brdech nedaleko Hostomic a sbírala hřiby, klouzky či ryzce do obřího koše o objemu téměř jednoho kubíku. Amatérský mykolog a...

Budík ve čtyři a pak na Hrad. Češi obdivují korunovační klenoty, fronty jsou kratší

Vystavené korunovační klenoty může opět obdivovat široká veřejnost. Někteří čekali ve frontě na Hradě od brzkých ranních hodin, neodradily je již poměrně nízké zářijové teploty ani mrholení. Jedna ze...

Mucha Muzeum se musí od původní instituce veřejně distancovat, nařídil soud

Mucha Muzeum, sídlící v pražském paláci Savarin, musí na svých webových stránkách a sociálních sítích přiznat, že není originálním muzeem, které se v Česku zabývá životem a dílem malíře Alfonse...

25. září 2025

Vltavská filharmonie by měla vzniknout co nejdřív, říká lídr STAN Dvořák

Kandidátku hnutí STAN v hlavním městě vede politický nováček Karel Dvořák, náměstek na ministerstvu spravedlnosti. Na Starosty opět dopadá stín korupční kauzy Dozimetr, která se v pondělí po letech...

25. září 2025  8:19

Pohárová ostuda Olomouce, vypadla s týmem ze čtvrté ligy. Sparta dala pět gólů

Šok ve fotbalovém poháru: obhájce trofeje Sigma Olomouc vypadla s týmem ze čtvrté nejvyšší soutěže. V třetím kole podlehla 2:3 Novým Sadům, klubu z olomoucké čtvrtě. Vypadly také prvoligové Teplice,...

24. září 2025  15:22,  aktualizováno  20:48

Libeňský most se nesmí zbourat, potvrdil Mlsna. Projekt na postavení repliky zastaven

Pražská Technická správa komunikací (TSK) nesmí zbourat historický Libeňský most a postavit jeho repliku. Předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna (ÚOHS) potvrdil původní rozhodnutí svých úředníků,...

24. září 2025  18:51

Zrcadlová kaple Klementina představuje vzácné rukopisy Kosmovy kroniky

Odhalit tajemství Kroniky Čechů učeného děkana svatovítské kapituly Kosmy lze nyní v Zrcadlové kapli v areálu Klementina. Od čtvrtka 25. září zde totiž začíná výstava s názvem Nejstarší rukopisy....

24. září 2025  18:39

Na Mělnicku se převrátila cisterna s vysoce hořlavou látkou

Silnici mezi Veltrusy a Zlosyní na Mělnicku ve středu dopoledne na mnoho hodin uzavřela nehoda cisterny s látkou pro výrobu plastů. Nikdo se nezranil. Cisterna převážela hořlavý styren, látku...

24. září 2025  14:09,  aktualizováno  16:20

Výhrůžky s acetonem byly vydíráním, ne pokusem o vraždu, řekl soud. Trest platí

Marek Ferst z Poděbrad spáchal vydírání, nikoliv pokus o plánovanou a zvlášť trýznivou vraždu tří lidí upálením. S tímto závěrem se ve středu ztotožnil Vrchní soud v Praze, když zamítl odvolání...

24. září 2025  15:12

Půjdu se zbraní na úřad vlády, hrozil majitel samopalu. U soudu to bagatelizuje

Okresní soud pro Prahu-východ se ve středu začal zabývat případem Pavla Matějného. Muž podle obžaloby vloni na sociálních sítích vyhrožoval, že se přidá k únorovému protestu zemědělců v Praze a se...

24. září 2025  14:19

Firma z Dozimetru pracovala pro magistrát Prahy. Radní Mazur přebíral ocenění

Někdejší předseda představenstva softwarové firmy Uniprog Solutions stojí před soudem kvůli tomu, že dle vyšetřovacího spisu Dozimetru údajně poskytl skupině kolem podnikatele Michala Redla úplatek...

24. září 2025  14:15

Pražský okruh nemusí vést v polích tunelem, míní lídr Pirátů Hřib

Šéfem Pirátů se po Ivanu Bartošovi pro následující volební období stal Zdeněk Hřib. Muž, který je zároveň pražským náměstkem pro dopravu, prosazuje vytvoření akceleračních zón pro zrychlení výstavby,...

24. září 2025  14:10

Zbraň jsem našel náhodou, tvrdil muž. Za postřelení soka před barem dostal devět let

Roberta Kulenu, který po hromadné rvačce před barem v centru Prahy postřelil jednoho z hostů, poslal soud do vězení na devět let. Muže uznal vinným z pokusu o vraždu, dále z výtržnictví, nedovoleného...

24. září 2025

Piráti tlačili na dozorčí radu Pražských služeb. Členové odmítli účast na jednání

Předvolební tlak Pirátů na získání vlivu v městské firmě Pražské služby se stupňuje. Piráti v dopise koaličním partnerům a členům dozorčí rady společnosti požadovali, aby jejich nominanti hlasovali...

24. září 2025  12:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.