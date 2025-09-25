Podle Koláře ve vilách přespávají bezdomovci, kteří rozkradli vše zpeněžitelné. Obrátil se proto na Prahu 5 s prosbou o spolupráci při zajištění bezpečnosti v objektech.
„Nedá se to uhlídat, musela by se za obrovské náklady držet trvale bezpečnostní agentura,“ řekl Kolář. Dodal, že nyní investor agenturní pracovníky na místo posílá jednou za měsíc, ale to nestačí. V podobné situaci je podle Koláře i majitel dvou sousedních vil určených k rekonstrukci Karel Muzikář.
Projekt zahrnuje dvě vily v Tiché ulici. Jednu plánuje investor výrazně přestavět, i když podle Koláře záměr stále splňuje podmínky rekonstrukce. Druhá, zachovalejší vila má být citlivě zrekonstruována do původní podoby. Architekt uvedl, že investor celou dobu postupuje v souladu s rozhodnutími úřadů.
Demolici Schieszlovy vily investor zastavil, zatím do konce listopadu
„Nikdy jsme nepodnikli nic v rozporu s povolením a nařízením jednotlivých orgánů státní správy a samosprávy a za současnou nevyhovující situaci neneseme žádnou odpovědnost,“ napsal.
Majitel domů Kulík podle Koláře stále na projekt nerezignoval a chce jej dokončit, i když je ze situace rozčarovaný. Původně chtěl v přestavěné vile bydlet, ale to už kvůli znechucení z přístupu okolí neplánuje, dodal architekt.
Kritici přestavby protestovali proti přestavbě a rozšíření jednoho z domů přezdívaného Schieszlova vila podle prvorepublikového politika Josefa Schieszla, který v ní žil. Protestující obyvatele podpořili někteří odborníci, například historik architektury Zdeněk Lukeš, podle kterého jde o architektonicky kvalitní stavbu ve stylu moderny zapadající do okolní zástavby.
Vilu v památkové zóně chtějí zbourat, má ji nahradit čtyřikrát větší bytový dům
Kolář nicméně uvedl, že vila byla předělána v období komunismu do takové míry, že i podle dvou zpracovaných stavebně-historických posudků historickou a architektonickou hodnotu pozbyla.
Architekt ve čtvrtek řekl, že ho situace lidsky mrzí. „Nerad pracuji v České republice, protože se tu děje tohle,“ prohlásil. Dodal, že jen v okolí vil se nachází celá řada objektů, která kvůli podobným obstrukcím dlouhodobě chátrá. „Když se jdete projít okolím, najdete deset domů s podobným osudem,“ podotkl.
Vily nejsou památkově chráněné, ale nachází se ve smíchovské památkové zóně. Radnice Prahy 5 má za cíl kvůli případům, kdy chtěli majitelé bourat historické vily, tuto zónu rozšířit i do dalších vilových čtvrtí. Na žádost městské části ministerstvo kultury připravuje rozšíření na Cibulky a na Malvazinky.
8. listopadu 2023