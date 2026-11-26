Informoval dopravní podnik ve středu v tiskové zprávě.
„Na dnešním jednání dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) rezignoval na funkci předsedy dozorčí rady DPP pan Zdeněk Hřib. Za nového předsedu členové dozorčí rady DPP k dnešnímu dni zvolili pana Adama Scheinherra, současného náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a dosavadního člena dozorčí rady DPP,“ informoval mluvčí DPP Daniel Šabík.
Hřib zůstává řadovým členem dozorčí rady. Funkci předsedy zastával od 22. března 2023.
Hřib byl v minulé pražské koalici Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a Pirátů do konce loňského roku náměstkem primátora pro dopravu, poté ho nahradil jeho stranický kolega Jaromír Beránek.
Scheinherr byl v dozorčí radě jako zástupce opozice, nyní reprezentuje novou koalici STAN, Spolu (ODS, TOP 09) a Prahy sobě.
DPP je akciovou společností stoprocentně vlastněnou Prahou. Je největší městskou firmou, ke konci loňského roku zaměstnával 11 463 lidí. Hlavní město loni podniku na provoz MHD na takzvaných kompenzacích dala zhruba 19,85 miliardy korun, meziročně o asi 530 milionů korun více.