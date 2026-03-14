Radnice Prahy 7 vyhlásila sbírku pro obyvatele vyhořelého domu v Holešovicích

  12:54
Vedení Prahy 7 uspořádalo sbírku pro čtrnáct lidí, jejichž byty jsou po úterním rozsáhlém požáru plynového potrubí v pražských Holešovicích neobyvatelné. Starosta městské části Jan Čižinský chce, aby poškozeným přispěla i městská část ze svého rozpočtu.

Čižinský na svém Instagramu uveřejnil také snímky vyhořelých bytů. „Lepší vyhořet? Určitě ne. Takhle dopadly byty po požáru v Dobrovského ulici,“ napsal k fotografiím.

Snímky vyhořelých bytů v pražské Dobrovského ulici (14. března 2026)
Snímky vyhořelých bytů v pražské Dobrovského ulici (14. března 2026)
Snímky vyhořelých bytů v pražské Dobrovského ulici (14. března 2026)
Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu v Dobrovského ulici v Praze poblíž budovy ministerstva vnitra. (11. března 2026)
Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu v Dobrovského ulici v Praze poblíž budovy ministerstva vnitra. (11. března 2026)
Zároveň se na lidi obrátil s výzvou. „Čtrnácti zasaženým lidem můžeme pomoci posláním financí na humanitní účet Prahy 7. V pondělí bychom rádi vybranou částku předali,“ uvedl s tím, že obyvatelé vyhořelých bytů nyní kupují nové postele, aby měli vůbec na čem spát. Zároveň však ale přišli třeba i o své počítače, které potřebují k práci.

„Číslo účtu Prahy 7 je 000123-2000870339/0800. Účet jej transparentní. Prosím, sdílejte. V pondělí navrhnu zastupitelstvu, aby pomohlo také,“ uvedl starosta.

Vyhořelý dům je nyní neobyvatelný a zůstává odpojen od energií. Zároveň jsou v něm poškozené rozvody. Škodu po požáru, který se podařilo uhasit přibližně po čtyřech hodinách, vyšetřovatelé předběžně odhadli na 20 milionů korun.

Většina obyvatel vyhořelého domu dostane po víkendu klíče od náhradních bytů. Radnice sedmé městské části byty nyní připravuje a vybavuje nábytkem. „O náhradní byt nakonec projevilo zájem jedenáct lidí – šest domácností,“ uvedl v pátek mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.

Jeden byt už byl předán. V hotelu zůstává ubytováno sedm lidí. Mohou v něm podle Vokuše být do doby, než převezmou náhradní byty. Radnice jim stanoví nájemné v režimu podporovaného bydlení. Podle mluvčího je pravděpodobné, že nájem nakonec za poškozené uhradí pojišťovny.

Radnice Prahy 7 vyhlásila sbírku pro obyvatele vyhořelého domu v Holešovicích

Snímky vyhořelých bytů v pražské Dobrovského ulici (14. března 2026)

Vedení Prahy 7 uspořádalo sbírku pro čtrnáct lidí, jejichž byty jsou po úterním rozsáhlém požáru plynového potrubí v pražských Holešovicích neobyvatelné. Starosta městské části Jan Čižinský chce, aby...

14. března 2026  12:54

