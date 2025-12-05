Nový život odložených hraček: skupina Kaprain pořádá vánoční sbírku pro děti

  10:40
Žádné dítě si nezaslouží, aby na něj Ježíšek o Vánocích zapomněl. Projekt Nadačního fondu Kaprain proto již popáté pomáhá rodinám, pro které jsou svátky velkou finanční zátěží, prožít veselejší Vánoce a vykouzlit dětem úsměv na rtech.

Nadační fond Kaprain opět pořádá vánoční sbírku hraček. | foto: Michal Fantacom

Jedné domácnosti pomůže dobročinný projekt k redukci nevyužitých hraček přetékajících z poliček, druhé k dětským úsměvům a zábavě s využitím odložených hraček.

„Vytváříme mosty mezi těmi, kdo mohou pomoci, a těmi, kdo pomoc potřebují. Každá předaná hračka může být splněné přání. Stačí ji jen poslat dál,“ říká člen správní rady fondu Jakub Dlouhý.

Přispět dětem dárkem pod vánoční stromeček je velmi snadné. Až do 23. prosince stačí přinést hračky do sběrných boxů umístěných u partnerských firem, které se do projektu zapojily. K iniciativě přispěli také zaměstnanci vydavatelství MAFRA, která pod skupinu Kaprain spadá.

Do projektu se zapojilo 16 firem

Kaprain, HC Sparta Praha (FANSHOP), Lagoon Letňany, ICE ARENA Letňany, ICE ARENA Kateřinky, Kotelna 55, MAFRA, POP Airport, Majaland Praha Dinosauria Museum Prague, Spolchemie, Rubena, DOC Mercury, Gumokov, Synthesia, Kovoprojekta, Galerie Harfa, Maxima Pojišťovna

Budoucí dárky odtud následně poputují do sociálních šatníků po celé republice a dál k dětem, kterým rozzáří Vánoce.

Darovat můžete hračky, knížky a stavebnice v dobré stavu, které již doma nevyužijete mohou ještě udělat radost dál.

Součástí projektu je i drobná motivace k trávení společných chvil v podobě třídění hraček, vybarvování omalovánek z letáčku nebo balení věcí na jejich další cestu. Právě takové okamžiky často vytvářejí ty nejhezčí rodinné vzpomínky.

Sbírka skupiny Kaprain: druhá šance pro hračky. Přispět můžete i vy

Loni se do projektu zapojilo 13 firem a podařilo se vybrat přes 10 tisíc hraček. Letos fond míří ještě výš a spolupráce se rozšířila o další čtyři sociální šatníky. Dárky tak nově potěší děti například v Pardubicích, Ostravě, Litoměřicích či Mostě.

