Odpudivý čin, řekl soud. Za surovou vraždu otce tří dětí potvrdil muži 18 let

Napadený muž, otec tří dětí, strávil kvůli způsobenému poranění mozku několik měsíců před svou smrtí ve vegetativním stavu. Důvod útoku byl malicherný – muž se bavil s Čížkovou partnerkou.

„Obžalovaný spáchal odpudivý čin s fatálním následkem. Po poškozeném zůstaly tři dcery. Přitom se dopustil pouze toho, že si s družkou obžalovaného povídal na lavičce. Za to byl ubit k smrti. I vzhledem k nekritickému postoji obžalovaného nehodnotíme trest těsně nad polovinou sazby jako nepřiměřeně přísný,“ uvedl předseda odvolacího senátu Petr Hovorka.

Vražedný útok, který zachytila kamera, se stal na ulici zhruba hodinu po půlnoci 1. září 2024. Čížek muže srazil na zem, poté na něj klekl a osmnáctkrát ho udeřil rukou do hlavy. Ačkoli se muž již nehýbal, v útoku pokračoval, čtrnáctkrát mu na hlavu dupl, přičemž jednou mu na ni skočil i snožmo.

Jeho tělo si při útoku odvlekl do pozice „příznivější pro vedení kopů“, později také v napadání na chvíli ustal, aby si zmláceného muže vyfotil. Podle Hovorky takové jednání rozhodně nesvědčí o tom, že by byl Čížek v dané době v afektu.

Za vraždu spáchanou obzvlášť surovým způsobem hrozilo Čížkovi 15 až 20 let vězení. Jeho obhájce požadoval, aby soud čin překvalifikoval na prostou vraždu, za kterou lze uložit odnětí svobody od deseti do 18 let.

Na to ale odvolací senát nepřistoupil. „Poškozený podle znalců prakticky hned po té první ráně upadl do bezvědomí. Ležel zcela bezvládně na pevné podložce a obžalovaný ho po celou dobu brutálně napadal různými způsoby,“ konstatoval Hovorka.

Součástí trestu je i odsouzení za trestný čin výtržnictví. Za jiné fyzické napadení a výtržnictví byl Čížek odsouzený už v minulosti.

Obžalovaný se z dnešního zasedání omluvil. V minulosti u krajského soudu uvedl, že se v daný večer bavil a popíjel s kamarády. Muže, kterého později napadl, viděl se svou družkou, nijak to údajně ale neřešil. Dál už pil sám a na to, jak na muže zaútočil, si podle svých slov nepamatuje. Podle soudů útočil zejména proto, že se chtěl pomstít partnerce za to, že se nevěnovala dětem, a napadený muž se k této situaci připletl v podstatě náhodně.

Každému ze tří pozůstalých dětí justice přiznala odškodné kolem milionu korun, dalších 1,5 milionu má Čížek zaplatit rodičům oběti a 650 tisíc babičce, se kterou zavražděný muž žil. Zdravotní pojišťovně musí Čížek uhradit 2,2 milionu korun.