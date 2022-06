Praha hodlá strčit Epopej do garáží. Nájem může vyjít na půl miliardy

Praha dál jedná s developerem Crestyl o podmínkách pronájmu prostor v opravovaném komplexu Savarin, kam i přes odpor odborné veřejnosti včetně uznávaných historiků, plánuje umístit Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Uvedli to mluvčí obou stran. Podle původního návrhu, který vedení Prahy schválilo začátkem roku, může nájemné dosáhnout za 25 let a při využití opce na dalších pět let až půl miliardy korun.