Památkáři dali projektu paláce Savarin zelenou, bude v něm i vstup do metra

Kromě jeho rekonstrukce je v plánu vybudování obchodního a kancelářského komplexu pasáží a podzemních prostor, které propojí ulice Na Příkopě, V Cípu a Jindřišská s Václavským náměstím.

Ministerstvo kultury loni zrušilo kladný památkový posudek pro původní verzi projektu přestavby. Ten následně firma stáhla a nedávno požádala o územní rozhodnutí pro novou verzi vytvořenou studiem britského designéra a architekta Thomase Heatherwicka. Aktuální kladné stanovisko podle firmy vydal magistrátní odbor památkové péče po konzultaci s Národní památkovým ústavem.

Centrum se bude podle developera skládat ze čtyř na sebe navazujících samostatných částí s vlastním způsobem využití. Středobodem projektu bude historická budova jízdárny. Okolo ní vznikne ve vnitrobloku náměstí se zahradou, kavárnami a restauracemi. Kromě obchodních a kancelářských prostor bude podle Micky součástí projektu i prostor určený pro kulturní a společenské akce, ale i nový vstup do metra.

O Slovanské epopeji se teprve rozhodne

Minulé vedení magistrátu uzavřelo předběžnou dohodu s Crestylem ohledně budoucího umístění Slovanské epopeje, díla Alfonse Muchy, v prostorech, které budou v suterénu projektu.

Malířův příbuzný John Mucha letos po dohodě s vedením města ukončil dlouholetý soudní spor, kterým zpochybňoval vlastnictví obrazů Prahou kvůli tomu, že stále nevybudovala odpovídající výstavní prostory, což bylo Muchovou podmínkou pro jejich darování.

Následně novou žalobu na vlastníka epopeje podala druhá malířova dědička Jarmila Mucha Plocková. Zároveň požádala o předběžné opatření, které by zabránilo městu do rozhodnutí o vlastnictví pláten uzavřít nájemní smlouvu na prostory v Savarinu. Soud jí v tom nedávno vyhověl, primátorův náměstek Jiří Pospíšil (TOP 09) následně uvedl, že magistrát se proti rozhodnutí odvolá.

Slovanská epopej, cyklus 20 velkých pláten vytvořených malířem Alfonsem Muchou během 18 let, je nyní zapůjčena na zámek v Moravském Krumlově. Zápůjčku odsouhlasili pražští radní v roce 2021 a to do roku 2026.