Co kus, to unikát. Dřevěná pera ze slavného Santiniho schodiště budou stát tisíce

  15:14
Bude to příběh, který propojí historii a umění se šikovností současnosti. Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec dá brzy do prodeje limitní počet psacích per vyrobených ze dřeva právě rekonstruovaného slavného Santiniho schodiště. I přes vysokou cenu je o ně velký zájem a čeká se, že první várka bude vyprodaná bleskově.
Pero ze dřeva ze Santiniho schodiště

Pero ze dřeva ze Santiniho schodiště | foto: FB: Visit Sedlec

Santiniho schodiště v Katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v...
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, Kutná Hora
Santiniho schodiště v Katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v...
Gotickou katedrálu v Sedlci vystavěl mezi lety 1280 a 1320 neznámý stavitel.
Stane se tak v pátek 20. března, kdy půjde do prodeje prvních 50 kusů ručně vyráběných psacích per. Vyrobená jsou z fragmentů slavného přes 300 let starého Santiniho schodiště kutnohorské katedrály, které napadla dřevomorka a které je od loňského roku v rekonstrukci.

„Tahle úžasná myšlenka napadla devatenáctiletého syna truhláře, jehož firma na opravě schodiště pracuje. Když nám v prosinci ukázal první kousek, zalíbilo se nám to,“ řekla iDNES.cz Dagmar Sobotková – vedoucí provozu sedleckých památek.

Santiniho schodiště v Katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře.

Vojtěch Juriček za necelé tři měsíce stihl vyrobit právě padesát kusů per. Další várku chystá na léto, kvůli maturitě se teď musí soustředit hlavně na školu.

Santiniho schodiště v Katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře.
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, Kutná Hora
Santiniho schodiště v Katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře.
Pero ze dřeva ze Santiniho schodiště
„K rekonstrukci (schodiště) jsem se dostal v rámi praxe u tatínka. A protože jsem absolvoval kurz soustružení per, napadlo mě právě z toho dřeva udělat pera,“ popisoval student v příspěvku na Facebooku.

Jan Blažej Santini

1677-1723

  • český barokní architekt italského původu, který se proslavil stylem nazvaným barokní gotika
  • na kostele v Sedlci u Kutné Hory pracoval v letech 1703-1708

Jeho nápadem jsou na farnosti nadšeni. Celkem by měl Juriček vyrobit 200 kusů per.

Cena jednoho kusu bude 5 tisíc korun. Hodně, nebo málo? A bude o ně zájem?

„Už teď registrujeme obrovský zájem. Lidé se ptají, zda si mohou udělat rezervaci. Ale my jim říkáme: Počkejte si na zahájení prodeje,“ líčí Sobotková.

Část první várky půjde do prodeje přímo v sedlecké katedrále, další v infocentru a štěstí budou moci pokoušet zájemci i na e-shopu. Každé pero bude mít své unikátní sériové číslo.

„Kdo dřív přijde, ten dřív píše, infocentrum 20. března otevíráme v 8:45“ dodává Sobotková. S tím, že peníze z prodeje půjdou zpět do katedrály a pomohou s opravou dalšího, podobného schodiště.

To Santiniho tu po rekonstrukci otevřou letos v květnu.

9. března 2026  15:14

