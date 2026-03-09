Stane se tak v pátek 20. března, kdy půjde do prodeje prvních 50 kusů ručně vyráběných psacích per. Vyrobená jsou z fragmentů slavného přes 300 let starého Santiniho schodiště kutnohorské katedrály, které napadla dřevomorka a které je od loňského roku v rekonstrukci.
„Tahle úžasná myšlenka napadla devatenáctiletého syna truhláře, jehož firma na opravě schodiště pracuje. Když nám v prosinci ukázal první kousek, zalíbilo se nám to,“ řekla iDNES.cz Dagmar Sobotková – vedoucí provozu sedleckých památek.
Vojtěch Juriček za necelé tři měsíce stihl vyrobit právě padesát kusů per. Další várku chystá na léto, kvůli maturitě se teď musí soustředit hlavně na školu.
„K rekonstrukci (schodiště) jsem se dostal v rámi praxe u tatínka. A protože jsem absolvoval kurz soustružení per, napadlo mě právě z toho dřeva udělat pera,“ popisoval student v příspěvku na Facebooku.
Jan Blažej Santini
1677-1723
Jeho nápadem jsou na farnosti nadšeni. Celkem by měl Juriček vyrobit 200 kusů per.
Cena jednoho kusu bude 5 tisíc korun. Hodně, nebo málo? A bude o ně zájem?
„Už teď registrujeme obrovský zájem. Lidé se ptají, zda si mohou udělat rezervaci. Ale my jim říkáme: Počkejte si na zahájení prodeje,“ líčí Sobotková.
Část první várky půjde do prodeje přímo v sedlecké katedrále, další v infocentru a štěstí budou moci pokoušet zájemci i na e-shopu. Každé pero bude mít své unikátní sériové číslo.
„Kdo dřív přijde, ten dřív píše, infocentrum 20. března otevíráme v 8:45“ dodává Sobotková. S tím, že peníze z prodeje půjdou zpět do katedrály a pomohou s opravou dalšího, podobného schodiště.
To Santiniho tu po rekonstrukci otevřou letos v květnu.