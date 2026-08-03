Historické skvosty i mercedesy. Sanitky mají azyl pod mostem, čekají na nový život

„Nejde o „pohřebiště“ ani vrakoviště, ale dočasné umístění vozů, které procházejí procesem vyřazení,“ vysvětluje tiskový mluvčí pražské záchranky a záchranář Karel Kirs.
Na místě je od letošního února zhruba 40 aut, která dříve brázdila pražské ulice.
Prostor podle mluvčího patří Správě služeb hlavního města Prahy a záchranáři jej získali na základě standardního výběrového řízení a smlouvy.
Důvodem k odsunu techniky je především vysoký nájezd kilometrů a nerentabilita dalších oprav. V náročném městském provozu totiž sanitky stárnou mnohem rychleji než běžná auta.
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„Pokud má auto najeto například 400 tisíc kilometrů, oprava za další statisíce korun už nemusí dávat ekonomický smysl,“ doplňuje Kirs.
Cílem záchranky je udržovat vozový park v kondici, kdy stáří vozů nepřesáhne šest let a nájezd se pohybuje mezi 250 až 300 tisíci kilometry. Po této hranici už náklady na údržbu začínají převyšovat ekonomickou efektivitu.
Většina z odstavených aut jsou více než deset let staré mercedesy se skříňovou nástavbou. Jen velmi malá část z nich je v tuto chvíli funkční, některá jsou sice pojízdná, ale nemají platnou STK nebo v nich chybějí zásadní komponenty.
Historické skvosty i cesta do aukce
Mezi modernějšími vozy se však ukrývají i historické kousky. Největší raritou je starý Volkswagen T3, původně přestavěný mikrobus, který záchranka získala jako dar od ministerstva zahraničních věcí a využívala jej v 90. letech.
Společnost mu dělá bílý Nissan Trade s červeným pruhem, jenž dříve fungoval jako mobilní operační středisko.
Ačkoliv oba vozy byly nabídnuty Národnímu technickému muzeu, to je do depozitáře nezařadilo. „Shledalo, že jejich historická hodnota není až taková,“ vysvětluje mluvčí.
Pražský magistrát již v minulosti předal Národnímu technickému muzeu několik historických sanitek. Tyto unikátní kusy, které dříve sloužily v provozu záchranky, si mohla veřejnost prohlédnout až do loňského roku v rámci tematické expozice s názvem S houkačkou po Praze.
Cesta na sešrotování je až tou poslední variantou. Každý vůz musí nejprve projít oceněním a znaleckým posudkem, načež se návrh na vyřazení předloží pražskému magistrátu. Poté jsou vozy nabídnuty bezúplatně jiným příspěvkovým organizacím města či státu.
„Předpokládáme, že jedno z vozidel by mohlo být využito například jako mobilní kontaktní místo pro uživatele návykových látek,“ nastiňuje Kirs další možné využití vysloužilých sanitek. Jiná sanitka již podobně slouží u hasičů, kteří si ji upravili k jiným účelům.
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Pokud o auta neprojeví zájem neziskový nebo státní sektor, čeká je veřejná dražba. Záchranáři mají vše připravené a jakmile dostanou pokyn od Rady hl. m. Prahy, mohou aukci prakticky okamžitě spustit. Vozy se musí nabízet minimálně za odhadní cenu.
Šanci tak dostanou i soukromí sběratelé. Podmínkou prodeje je sice standardně odstranění výsostných znaků záchranné služby, u historicky cenných exponátů však záchranáři připouštějí výjimku.
„Dovedeme si představit, že pokud by šlo skutečně o muzeum nebo sběratele záchranářské techniky, zvážila by záchranná služba, že na této podmínce nebude trvat,“ uzavírá mluvčí Kirs.