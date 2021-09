Na Břevnově bourala sanitka s pacientem, v křižovatce se srazila s autem

Nehoda se stala na křižovatce ulic Patočkova a Pod Drinopolem.



„Náš řidič vjel do Patočkovy na červenou sníženou rychlostí, v podstatě krokem. Vůz měl zapnuté majáky i sirénu. V pravém pruhu zastavil nákladní vůz, který clonil výhledu, když sanitka vjela do levého pruhu, narazil do ní řidič osobního auta, který se zřejmě nevěnoval řízení. Sanitka dostala ránu na levé přední kolo,“ řekl na místě nehody David Veselý, ředitel společnosti Medevac, která převoz pacienta pro pražskou záchrannou službu zajišťovala.

„Na preventivní vyšetření do Vojenské fakultní nemocnice jsme převezli řidiče sanitky i pacienta, kterého sanitní vůz převážel,“ uvedla mluvčí záchranné služby Jana Poštová.

Podle ní řidič osobního auta utrpěl poranění hrudníku a po ošetření na místě byl také převezen do nemocnice ve Střešovicích.

Míru zavinění a další okolnosti nehody bude ještě pravděpodobně vyšetřovat policie.