Nehoda hlášená v 11:19 se stala poblíž zastávky Samopše. „Žena šla v kolejišti s francouzskými holemi a srazil ji projíždějící vlak, byla odhozena mimo kolejiště,“ řekla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Dechové zkoušky kvůli rozsahu zranění žena nebyla schopná, doplnila mluvčí.
„Těžce zraněnou pacientku, kterou musel lékař zaintubovat a napojit na umělou plicní ventilaci, budeme transportovat letecky do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,“ uvedla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
Na místě zasahovali i hasiči ze Středočeského kraje, kteří zdravotníkům podle své mluvčí Tereze Sýkorové Fliegerové pomáhali při naložení zraněné ženy do vrtulníku.
Provoz na trati byl okolo poledne přerušen, opětovně jej železničáři obnovili před 14. hodinou.