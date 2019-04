Těžkého průmyslu se Praha po roce 1989 zbavila, místo továren stojí obchody

7:29 , aktualizováno 7:29

V roce 1989 pracovala v průmyslu na území Prahy čtvrtina zaměstnaných lidí. Po revoluci přestaly být továrny potřeba. Některé, třeba smíchovská Tatra, šly k zemi. Místo technicky hodnotné stavby vyrostlo obchodní centrum Nový Smíchov.

Smíchovská Tatra dodávala do konce 80. let pražskému dopravnímu podniku legendární tramvaje T3, které také vyvážela do zahraničí. Fotografie z roku 1963 zachycuje montéry vagonky při práci na podvozku. Na začátku 80. let přestával smíchovský závod kapacitně stačit. Problémem bylo i to, že se nacházel uprostřed městské zástavby. Začala proto výstavba nového závodu na Zličíně. | foto: Jovan Dezort, ČTK