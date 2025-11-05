Látka TPO, na kterou se kontroly zaměřují, bývá obsažena v kosmetických výrobcích, jako jsou laky urychlující tvrdnutí umělých nehtů v UV lampách, nebo v lepidlech na řasy. Nařízení Evropské unie látku zakázalo, protože se zjistilo, že má neblahé účinky na zdraví. Konkrétně má být dráždivá pro kůži a nebezpečná pro reprodukci.
„Dostali jsme od zákaznice fotku popraskaných krvavých rtů, které léčila hodně dlouho,“ podotýká Obrdlíková. Dalším závažným případem byla žena s popáleninami druhého a třetího stupně v obličeji.