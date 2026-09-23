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Bulovka má kvůli dětem z Újezdu plné infekční oddělení, další pacienty nepřijímá

David Chuchma
  15:58

Masarykova základní škola Újezd nad Lesy | foto: FB: Masarykova základní škola - Újezd nad Lesy

Infekční oddělení Fakultní nemocnice Bulovka naplnili pacienti v souvislosti s hromadným výskytem salmonelózy mezi dětmi z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Nemocnice proto další pacienty na oddělení nepřijímá. Některé děti skončily také na jednotce intenzivní péče v Krči.

Nemocnice zároveň omezila návštěvy. „U každého dítěte může být pouze jeden rodič,“ informovala redakci iDNES.cz mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová.

Další dětské pacienty z Újezdu nad Lesy přijala také Fakultní Thomayerova nemocnice v Krči. Některé z nich zdravotníci umístili na jednotku intenzivní péče.

Za nevolností školáků z Újezdu je salmonelóza, potvrdila hygiena. Nemocných jsou stovky

U několika dětí z Masarykovy základní školy hygienici ve středu potvrdili salmonelózu. Zažívací potíže se podle dosavadních údajů objevily u více než 240 dětí a deseti dospělých. Školu navštěvuje přibližně 1 100 žáků a počet nemocných ještě nemusí být konečný.

Pražská záchranná služba evidovala do středy 55 volání souvisejících s případem. Dvacet pacientů převezla do nemocnic, dalších 24 ošetřila na místě.

Co je salmonelóza

  • Salmonelóza je infekční onemocnění způsobené bakteriemi rodu Salmonella.
  • Nejčastěji se přenáší kontaminovanými potravinami, například vejci nebo nedostatečně tepelně upraveným masem.
  • Projevuje se hlavně průjmem, horečkou, bolestmi břicha a zvracením. Potíže většinou trvají několik dní, největším rizikem je dehydratace, zejména u malých dětí, seniorů a oslabených lidí.

Hygienici pátrají po vajíčkách

Hygienici se nyní snaží zjistit, která surovina mohla nákazu způsobit. Pozornost se zaměřuje mimo jiné na vejce použitá při přípravě pondělního oběda. Ve školní kuchyni však už žádná z příslušné dodávky nezůstala.

„Konkrétně v tomto případě je problém u vajíček, protože se všechna spotřebovala a nezbylo nám v té školní jídelně nebo kuchyni ani jedno, které bychom mohli otestovat,“ uvedla mluvčí Hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batók v pořadu Impulsy Honzy Benešovského na Rádiu Impuls.

Hygienici proto podle ní ve spolupráci s dalšími úřady pátrají po konkrétní šarži u dodavatele. „Doufejme, že najdeme ještě u dodavatele tuto šarži,“ dodala Batók.

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Ve školní jídelně hygienici doporučili důkladný úklid a sanitaci. Epidemiologové zároveň prověřují způsob přípravy jednotlivých jídel, časový harmonogram práce v kuchyni, zdravotní stav personálu i dodací listy použitých potravin.

Odebrané vzorky dalších surovin nyní laboratoře vyhodnocují. Výsledky by měly být podle Batók známé v pátek.

Druhý stupeň školy a montessori třídy, kde se objevilo nejvíce nemocných, mají ve středu a ve čtvrtek ředitelské volno. Prostory školy a jídelny procházejí dezinfekcí.

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Hygiena zároveň upozornila, že případné zjištění porušení hygienických pravidel nemusí automaticky znamenat dlouhodobě špatný stav školní jídelny. Podle Batók byla provozovna v minulosti kontrolována a školní jídelny jsou obecně pod pravidelným dohledem.

„Někdy stačí malé pochybení k tomu, aby se spustilo něco takového. Nemusí to znamenat, že v té školní jídelně je otřesná hygiena nebo že nedodržují postupy,“ uvedla mluvčí.

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