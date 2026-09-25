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Kuchyni, kde se děti nakazily salmonelou, čeká kontrola. Ředitel se zastal vedoucí

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  9:37

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Radnice Prahy 21 nabízí rodinám zasaženým nákazou v Újezdě pomoc v podobě dezinfekčních prostředků. (září 2026) | foto: Praha 21

Školní kuchyně v Újezdu nad Lesy, kde připravili jídlo, po jehož konzumaci onemocnělo více než 200 lidí, projde kontrolou. Oznámil to ředitel školy. Zároveň se zastal vedoucí zařízení. Dodal, že za technologii vaření v jídelně není zodpovědná.

Uvedl to ředitel školy Libor Skala na Facebooku. Napsal, že jméno vedoucí školní jídelny je v této souvislosti také skloňováno coby viníka situace.

„Proto nás požádala, abychom uvedli na pravou míru některé informace, které v posledních dnech zaznívají, neboť má pocit, že je v souvislosti se současnou situací neprávem spojována s jejími příčinami,“ napsal. Uvedl, že nová vedoucí má v těchto dnech přebírat agendu školní jídelny.

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„Za technologii vaření v jídelně není zodpovědná. Skladové zásoby jí nebyly předány, a ani řízením provozu nebyla dosud pověřena. Přesto celou vzniklou situaci pochopitelně velmi těžce nese a cítí se všemi nemocnými,“ dodal ředitel s tím, že vedoucí aktivně spolupracuje s hygienou.

Masarykova základní škola Újezd nad Lesy

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Hygiena zjistila, že za obtížemi 250 dětí a dospělých jsou vejce, která byla použita po datu trvanlivosti. Potvrzeno bylo 18 případů salmonelózy, 41 lidí bylo hospitalizováno.

Podle mluvčí pražské hygienické stanice Petry Batók byla prošlá vejce obsažena v uhlířských špagetách, navíc zřejmě nebyl dodržen správný technologický postup při vaření.

Ředitel také oznámil, že v pátek ve školní kuchyni proběhnou sanitační práce, provede je odborná certifikovaná firma.

„Následně budou provedeny kontrolní stěry, které ověří, zda je kuchyň z hlediska hygieny a bezpečnosti připravena k dalšímu provozu. Celý postup proběhne ve spolupráci s orgány hygienické služby. Současně jednáme o zajištění dovozu jídel pro hlavní budovu v Polesné i mateřské školy externím dodavatelem, a to předběžně na příští týden. O konkrétním řešení a organizaci stravování vás budeme včas informovat,“ řekl. Personál jídelny bude opětovně proškolený a další opatření budou následovat.

Kuchařce se postupy vaření nezdály

Server Blesk.cz ve čtvrtek citoval školní kuchařku, která popsala postupy, které se od počátku září při přípravě jídla ve školní jídelně používaly, s tím, že na ně ještě před vypuknutím epidemie upozorňovala ředitele školy.

Kuchařka podle Blesku dostala nařízeno, aby připravila dýňovou polévku z vývaru, který se vydával předchozí den.

„Polévka stála jeden den od devíti do 14 na stole, pak se odvezla do chladicího boxu. Druhý den v šest ráno mi ji přivezli s tím, že z toho mám uvařit dýňovou polévku. Mně se nechtělo, ale hlavní kuchařkou mi bylo řečeno, že to mám udělat, že je to škoda,“ cituje server. Nestandardní postupy popsala kuchařka hygieně.

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Ředitel v následné reakci uvedl, že kuchařka ho s výhradami kontaktovala. „Kontaktovala (mě) 10. září s výhradami k velikosti porcí a způsobu přípravy a podávání jídel. V následné komunikaci zmínila také nespokojenost s hygienou. Na její zprávy jsem reagoval a doptával se na konkrétní okolnosti,“ vysvětlil Skala.

„Současná situace přirozeně otevírá i otázku, zda jsme na tehdejší podněty reagovali dostatečně. Jako ředitel si tuto otázku kladu také. Považuji za správné poctivě vyhodnotit i vlastní postup, včetně toho, zda jsme měli reagovat jinak nebo důrazněji. Toto vyhodnocení bude součástí našich dalších kroků a musí vycházet z ověřených skutečností,“ dodal ředitel.

Pomoc postiženým nabídla i radnice Prahy 21. Pro rodiny, kterých se současná situace dotkla, připravila dezinfekční balíčky: mýdlo, papírové utěrky, prací prostředek, dezinfekční ubrousky, jednorázové rukavice a pytel na odpad.

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