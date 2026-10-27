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S dětmi do zoo za gepardy či na výstavu aut? Tipy na podzimní prázdniny v Praze

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  12:14
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ilustrační snímek | foto: PID

ilustrační snímek
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ilustrační snímek
ilustrační snímek
11 fotografií
Se státním svátkem 28. října a s následnými podzimními prázdninami získají děti celých pět dní volna. Během prázdnin se dá v Praze zdarma vyrazit do Národní galerie, prohlédnout si Novou radnici magistrátu na Mariánském náměstí či zamířit na dýňové hody v trojské zoo.

Středa 28. října

O státním svátku se otevřou běžně nepřístupné prostory Nové radnice na Mariánském náměstí. Zájemci se nově vydají i na komentované prohlídky budovy. Připravený je také doprovodný program pro děti i dospělé. Ti nejmenší se mohou například těšit na loutkové představení ve Velkém jednacím sále.

Veřejnost si prohlédne i rezidenci primátora. „Bude možné nahlédnout do míst, která jsou využívána při významných příležitostech a k přijímání vzácných hostů Prahy,“ popsal mluvčí magistrátu Vít Hofman. Kromě Nové radnice lze zajít také do Škodova paláce v Jungmannově ulici, kde si lidé prohlédnou Škodovy salonky z dob první republiky. Vstup je zdarma, ale je nutné se předem registrovat na webových stránkách magistrátu.

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Program ve středu nabízí i Městská knihovna, která nabídne komentované prohlídky Ústřední knihovny na Mariánském náměstí. Ty jsou každou hodinu od 10 do 16 hodin. Sraz zájemců je před hlavním vchodem budovy.

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„Zveme také na tajuplnou procházku Starým Městem ve 14 hodin, která vás zavede na místa spojená s pražskými pověstmi v okolí Mariánského náměstí,“ sdělila mluvčí Městské knihovny v Praze Lenka Hanzlíková. Na vycházku se je nutné předem registrovat.

Vyrazit se dá i do Národní galerie. Návštěvníci mají možnost si bezplatně prohlédnout osm stálých expozic. Uvidí zde umělecká díla napříč různými etapami historie. Výstavy se zaměřují například na období první republiky, socialistickou architekturu či historii asijského umění. Volný vstup se však nevztahuje na krátkodobou výstavu Anna Jagellonská, královna na prahu nové doby.

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Čtvrtek 29. října

Trojská zoo zve na čtyři dny dýňových hodů, které začínají ve čtvrtek 29. října. Program během podzimních prázdnin nabídne speciální krmení celkem u čtrnácti druhů zvířat napříč areálem zoo. Dýně jako první dostanou jihoamerická divoká prasata pekariové Wagnerovi, ti spořádají svou dávku v 10 hodin v horní části zoo na Pláních. Ve 13 hodin se pak mohou návštěvníci těšit na krmení velkých želv.

„Skutečně velkým lákadlem budou v pátek mláďata gepardů a karakalů, která dostanou dýně úplně poprvé,“ vysvětlila mluvčí Zoo Praha Nikola Dostálková.

Ve čtvrtek se také koná letos poslední komentovaná prohlídka Kongresového centra v Nuslích. Zájemci si prohlédnou interiéry této neofunkcionalistické budovy, která ukrývá řadu uměleckých děl. K vidění budou například restaurované tapiserie, které znázorňují slavná díla hudebních skladatelů jako například Rusalka, Liška Bystrouška i Prodaná nevěsta. Prohlídka trvá dvě hodiny. Základní vstupné činí 280 korun. Snížené 230 korun.

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Pátek 30. října

V pátek od 14 do 18.30 hodin lze zažít exkurzi na Letišti Praha v halloweenském duchu. „Kromě exkurzí s halloweenskou tematikou bude připravený také fotokoutek a další překvapení. Exkurze jsou určeny především dětem,“ popsala mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková.

Halloween exkurze se konají pouze v Terminálu 3. Parkování je možné před tímto terminálem za závorou. Vstupné pro děti od čtyř do 15 let je sto korun. Dospělí, studenti a senioři platí běžné vstupné pro tamní Trasu 2, které činí 290 korun.

Sobota 31. října

O víkendu se v pražském Výstavišti uskuteční 15. ročník automobilového veletrhu Prague Car Festival. Návštěvníci se mohou těšit na stovky unikátních automobilů a motocyklů, špičkové tuningové projekty i závodní speciály. „Novinkou budou herní zóny. Nabídnou moderní závodní simulátory, esportové soutěže i zábavu pro mladší návštěvníky,“ přiblížil mluvčí festivalu Tomáš Vaněk. Jednodenní vstupné je 600 korun.

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