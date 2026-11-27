„Ve stanici metra Náměstí Republiky 25. 11. 2026 okolo 19:15 nastoupili dva muži s hrajícím reproduktorem a lahvemi alkoholu v rukou a silně z nich táhla ‚tráva‘,“ popsal na Facebooku jeden ze svědků incidentu.
Ke dvojici podle něj po chvíli přišel muž v zelené bundě, zřejmě posilněný alkoholem a začal jim nadávat. Po krátké slovní přestřelce se muži rozhodli ze soupravy vystoupit a vyřídit si celou záležitost na nástupišti. To vyústilo v krvavou bitku přímo před zraky cestujících.
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Nakonec zasáhla přihlížející žena, která jednoho z mužů, který se během bitky vysvlékl do půl těla, postříkala zřejmě pepřovým sprejem.
„Řidič soupravy se zachoval profesionálně, aby nedošlo k eventuálnímu zranění nebo vmísení se do bitky ostatních cestujících, uzavřel dveře a zřejmě oznámil na tuto situaci policii, jelikož souprava ve stanici čekala poměrně dlouho,“ sdělil zmíněný svědek. Policii podle něj volala i jedna z cestujících v uzavřené soupravě.
„Případem se zabývají policisté z místního oddělení Benediktská. Ti v současné době vyhodnocují kamerové záznamy,“ sdělil redakci iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina. Pro server Blesk.cz uvedl, že oba aktéři bitky jsou Češi.