Krása města v pohybu. V Ruzyni vzniká obří mural, bude třetí nejdelší v Evropě

„Zadali jsme jednotné téma Krása města v pohybu. Jak ho kdo ztvárnil, bylo pouze na něm, žádná další pravidla umělci nedostali,“ uvedl radní Prahy 6 Jan Lacina.
Do projektu se zapojili například Michal Škapa, Toy Box, Chemis, Sany nebo Jakub Tytykalo. Výsledná malba o rozloze zhruba 1 800 metrů čtverečních má propojit jednotlivé autorské styly do jednoho vizuálního celku.
„Mural na Dědině se nově řadí mezi sedm divů Prahy 6. Ukazuje se, že díky skvělé spolupráci a dialogu se může i armádní objekt proměnit v umělecké dílo a vyhledávaný cíl domácích i zahraničních turistů,“ řekl starosta Prahy 6 Jakub Stárek.
Malba vzniká od 15. do 30. června v rámci festivalu Urban Pictus. Po dokončení bude veřejně přístupná podél stěny v ulici Vlastina v pražské Ruzyni.