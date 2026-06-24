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Krása města v pohybu. V Ruzyni vzniká obří mural, bude třetí nejdelší v Evropě

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  16:31
Praha 6 proměňuje více než 700 metrů dlouhou betonovou stěnu v ulici Vlastina v rozsáhlou venkovní galerii street artu. Na projektu Mural Ruzyně pracuje od poloviny června třicet českých i zahraničních umělců. Po dokončení půjde o třetí nejdelší kolaborativní mural v Evropě.

„Zadali jsme jednotné téma Krása města v pohybu. Jak ho kdo ztvárnil, bylo pouze na něm, žádná další pravidla umělci nedostali,“ uvedl radní Prahy 6 Jan Lacina.

Sedm set metrů dlouhá betonová stěna v ulici Vlastina v pražské Ruzyni se postupně mění v obří galerii pod širým nebem. Po dokončení půjde o třetí nejdelší kolaborativní mural v Evropě (24. června 2026)
V pražské Ruzyni se výtvarníci pustili do třetího nejdelšího muralu v Evropě
Sedm set metrů dlouhá betonová stěna v ulici Vlastina v pražské Ruzyni se postupně mění v obří galerii pod širým nebem. Po dokončení půjde o třetí nejdelší kolaborativní mural v Evropě (24. června 2026)
Sedm set metrů dlouhá betonová stěna v ulici Vlastina v pražské Ruzyni se postupně mění v obří galerii pod širým nebem. Po dokončení půjde o třetí nejdelší kolaborativní mural v Evropě (24. června 2026)
Sedm set metrů dlouhá betonová stěna v ulici Vlastina v pražské Ruzyni se postupně mění v obří galerii pod širým nebem. Po dokončení půjde o třetí nejdelší kolaborativní mural v Evropě (24. června 2026)
12 fotografií

Do projektu se zapojili například Michal Škapa, Toy Box, Chemis, Sany nebo Jakub Tytykalo. Výsledná malba o rozloze zhruba 1 800 metrů čtverečních má propojit jednotlivé autorské styly do jednoho vizuálního celku.

„Mural na Dědině se nově řadí mezi sedm divů Prahy 6. Ukazuje se, že díky skvělé spolupráci a dialogu se může i armádní objekt proměnit v umělecké dílo a vyhledávaný cíl domácích i zahraničních turistů,“ řekl starosta Prahy 6 Jakub Stárek.

Malba vzniká od 15. do 30. června v rámci festivalu Urban Pictus. Po dokončení bude veřejně přístupná podél stěny v ulici Vlastina v pražské Ruzyni.

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