Očekávaná modernizace železnice z letiště do Kladna začne už na jaře

SŽ podepsala smlouvu se sdružením firem Subterra, OHLA ŽS, Elektrizace železnic Praha a Swietelsky na konci března. Cena zakázky je 8,28 miliardy korun bez DPH, předpokládaná cena byla o půl miliardy vyšší.
Úsek z Ruzyně do Kladna dostal pravomocné stavební povolení loni v prosinci. Modernizace bude znamenat rozšíření tratě na dvě koleje a elektrifikaci. Z velké části povede trať v nové stopě, ve které budou moci vlaky jezdit rychlostí až 145 kilometrů v hodině.
Přestavba čeká stanice Hostivice a Jeneč a zastávku Pavlov. Zrušeno bude současné nádraží v Unhošti, nahradí jej zastávka Malé Přítočno. Vzniknou nové zastávky Hostivice-Jeneček a Velké Přítočno a také parkoviště P+R.
Jedná se o nejdelší úsek modernizace železnice z Prahy do Kladna s připojením ruzyňského letiště, kterou tvoří dohromady 11 staveb. Některé jsou již dokončené. Informace o jednotlivých stavbách jsou na webu Železnice na letiště. Kompletně by měla být trať zmodernizována v letech 2029 či 2030 a náklady se mají blížit 50 miliardám korun. Dokončení úseku se předpokládá v roce 2029.
Elektrifikace a další vylepšení
V dubnu má začít také modernizace tratě z Plzně přes Nýřany do Chotěšova za 4,49 miliardy korun bez DPH, předpokládaná cena byla 4,64 miliardy. Stavbu provede sdružení Porr, Elektrizace železnic Praha a Berger Bohemia. Dokončení předpokládá SŽ na přelomu let 2027 a 2028. Součástí prací bude oprava stanic Vejprnice a Nýřany a zastávky Tlučná.
„Ukazuje se, že otevřené tendry a silná konkurence mají potenciál výrazně zlepšit český drážní ekosystém. Důležité také je, že všechny letos zahajované železniční projekty výrazně zlepší každodenní cestování,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
V tomto roce bude Správa železnic podle schváleného rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury hospodařit s 72,2 miliardy korun, což je meziročně o 9,5 miliardy více. Letos bude pokračovat příprava vysokorychlostních tratí, na kterou je letos vyčleněno 1,53 miliardy korun, z toho 55 miliard je z EU. Příprava se zaměřuje na páteřní síť, na trať z Drážďan přes Prahu, Brno, Ostravu do Katovic a na trať z Brna do Bratislavy nebo Vídně.
Přestavba trati mezi Prahou a Kladnem dostala zelenou, práce začnou příští rok
Mezi důležité projekty, které začnou letos, řadí Tóth rekonstrukci železničního uzlu v Hradci Králové, díky které bude stanice kompletně bezbariérová, vznikne nové nástupiště či se zvýší rychlost vlaků na 80 kilometrů v hodině.
SŽ také připravuje zakázku na elektrizaci trati z Českých Velenic do Veselí nad Lužnicí, která bude první zakázkou soutěženou po profesích. Rozdělení tendru na menší části má umožnit zapojení více firem a zlevnit projekt. Cena je odhadována na 10,354 miliardy Kč, SŽ ale předpokládá, že výsledná cena bude nižší.
Na koleje v kraji vyjede také Leo Express či zmodernizované jednotky RegioShark
K plynulosti provozu přispěje stavba Hlízovské spojky na modernizované trati mezi Kutnou Horou a Kolínem, díky ní se přestanou vzájemně blokovat vlaky z Prahy do Kutné Hory se spoji v koridoru od Pardubic. Zvýší se také rychlost na trati na 160 km/h.
Další akcí SŽ je zavedení trolejí na příměstské trati z Nýřan do Heřmanovy Huti, což následně umožní provoz přímých elektrických vlaků z Plzně. Renovace čeká nádražní budovy v Chebu a Táboře a v Břeclavi je v plánu rekonstrukce napájecí stanice.
Letos bude pokračovat přestavba uzlu Česká Třebová a pražského Masarykova nádraží a nádraží na Smíchově, stavba nadjezdu ve Velké Chuchli a podjezdu ve Studénce u Ostravy, oprava trati z Brna do Přerova a výstavba nádražních budov v Kladně a Mladé Boleslavi.