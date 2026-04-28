Pád komunistického režimu v Československu v roce 1989 byl takřka okamžitým impulsem k hromadnému odstraňování připomínek čtyřiceti let nesvobody. Na svém místě však zůstalo přes čtyřicet tun železa v podobě sovětského tanku na piedestalu na náměstí Kinských.
Na místní však přesně před třiceti pěti lety čekalo překvapení. Tank „osvoboditel“ přes noc na 28. dubna 1991 prodělal změnu vizáže a ranní slunce jej odhalilo ve zbrusu novém, zářivě růžovém nátěru.
Protestní přetření měl na svědomí výtvarník David Černý, tehdy ještě student pražské Vysoké školy Uměleckoprůmyslové.
Nečekaná a samozřejmě nepovolená akce rychle vyvolala bouřlivou reakci i oficiální protest sovětské vlády.
Armáda na přání tehdejšího ministra obrany Luboše Dobrovského tank zakryla plachtou a za pár dní jej nechala přetřít zpátky na zeleno – blížilo se květnové výročí osvobození a památník musel být důstojný.
Putovní růžový tank
Jenže přišla další odvetná akce. Zelená barva nestihla v podstatě ještě ani zaschnout a tank se 12. května znovu převlékl do růžové. Tentokrát za přetřením stála skupina patnácti poslanců Federálního shromáždění, kteří využili své poslanecké imunity.
Zatímco Pražané natírání tanku hlasitě fandili a poslance povzbuzovali, v samotném Parlamentu kvůli tomu bylo druhý den hodně dusno.
„Soudruzi pobíhali jako vyplašené slepice sem a tam. Ransdorf nám vyhrožoval, že vezme šablonu a všude nastříká rudé hvězdy. Vrcholem pak bylo, když z ruského ministerstva zahraničí dorazila nóta, že se jedná o ohavný čin politického chuligánství a že bychom měli být potrestáni,“ vzpomínal tehdejší poslanec Federálního shromáždění ČSFR a dřívější disident Stanislav Devátý v rozhovoru pro Reflex.
„Dubček za námi dokonce přišel, že by se to mělo nějak řešit. Ale my ho velice rychle vyvedli z omylu s tím, že už to teď není jako za komunistů nebo v osmašedesátém za něho, že přijde nějaký Rus a bude tu určovat, koho má a koho nemá potrestat. Že už je to trošku jinak,“ doplnil Devátý.
Znovu růžový tank tak dál jitřil emoce. Jen o měsíc později přišel o status kulturní památky a městská část jej v červnu 1991 nechala promptně odvézt. Krátce se usídlil ve vojenském muzeu ve Kbelích a poté se přestěhoval ke vchodu Vojenského technického muzea v Lešanech.
Historie a původ tanku na Smíchově
Na piedestalu před budovou Justičního paláce (tehdy však šlo ještě o vojenská kasárna) se tank označený číslem 23 a s hlavním namířenou proti Západu objevil téměř před 81 lety. Tehdejší honorace v čele se sovětským maršálem Ivanem Stěpanovičem Koněvem jej odhalila 26. července 1945.
Socha maršála Koněva odstraněná z Bubenče půjde do muzea na Hradčany
Upomínat měl na osvobození hlavního města Rudou armádou – právě vojska pod Koněvovým velením do ní dle dohody spojenců vjela jako první. Na základě sjednané demarkační linie totiž na rozdíl od američanů směla do Prahy vstoupit.
Oficiální historka vysvětlovala, že pomník tvoří úplně první tank, který při osvobozování do města vjel. Však taky na počest posádek těchto strojů neslo náměstí od počátku padesátých let název Sovětských tankistů (a to až do roku 1994). S příběhem ale souhlasí jen označení, a i to je nepřesné.
Tank nahradil Medvědí kašnu
Stavbě pomníku musela ustoupit raně barokní Medvědí kašna z roku 1689. Sověti tak odstranili historickou památku a postavili na její místo tank. Přesto nezmizela – dnes ji najdete na náměstí 14. října poblíž Smíchovské tržnice.
Opravdový tank nesoucí číslo 23 zcela zničily německé střely. Některé prameny navíc uvádějí, že ve skutečnosti byl prvním stroj s číslem 24, i ten však boje v pražských ulicích nepřestál.
Na podstavec se proto dostal o něco reprezentativnější stroj – ten se však bojů během osvobozování města vůbec neúčastnil, navíc šlo o úplně jiný typ. Místo středního T-34 na podstavci stál těžký IS-2M.
Po krvavých událostech v Maďarsku v roce 1956 z něj byl stejně jako z dalších pomníků vymontován motor. Vládnoucí garnitura se totiž obávala, aby různě rozmístěné tanky nebyly zneužity proti komunistickému režimu. Teprve v roce 1983 list Svobodné slovo krátce zmínil, že tank na smíchovském piedestalu není původní.
Srovnání velikosti dvou sovětských tanků - vlevo těžký typ IS-2, vpravo střední T-34. | foto: facebook, neznámý autor
Tank zmizel, ať žije tank
Ani po přesunutí počátkem 90. let však kariéra tanku neskončila. V roce 2011 se do Prahy vrátil a během Týdne svobody kotvil na pontonu pod Hradčany jako připomínka dvaceti let od odchodu sovětských vojáků. Při té příležitosti dostal nový nátěr a na věž i sladěný vztyčený prostředníček.
V roce 2017 pak tank tvořil součást brněnské výstavy Kmeny 90 upomínající na atmosféru 90. let. Na místě původního památníku na náměstí Kinských je od roku 2002 fontána Propadliště času. Prostranství nezůstalo ani bez tanku, respektive jeho části.
V srpnu 2008, u příležitosti čtyřicátého výročí okupace Československa, umístil Černý na trávník jen pár metrů od místa někdejšího památníku torzo dalšího tanku. Opět růžové, s bílým invazním pruhem. Dílo umístěné bez povolení zde vydrželo skoro rok.
Torzo tanku od Davida Černého také měnilo barvy – prvotní růžovou později nahradila vojenská zelená, v březnu 2022 pak barvy ukrajinské vlajky, dnes už je zpátky v „původní“ růžové.
Plastika se znovu vrátila o deset let později při příležitosti 50. výročí sovětské okupace Československa a na místě už zůstala. Opět se přesunul, ale tentokrát jen přes ulici.
„Přeji si, aby tady existovala konkrétní připomínka toho, že v srpnu 1968 nešlo o žádnou ‚bratrskou pomoc‘, ale regulérní invazi, během které umírali lidé po celém Československu,“ řekl tehdy v srpnu 2018 starosta Prahy 5 Pavel Richter (TOP 09).
To už bylo torzo tanku v zelené barvě s přidaným okupačním pruhem, který odlišoval invazní tanky od těch domácích. Po ruském rozpoutání války na Ukrajině v březnu 2022 nátěr nahradila kombinace modré a žluté. Dnes je torzo opět v „původním“ růžovém nátěru.