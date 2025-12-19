Revoluční novinka v českém zdravotnictví, s výměnou kyčelních kloubů pomáhá robot

Pavel Svačina
  16:06
Na mladoboleslavské klinice prvním pacientům úspěšně vyměnili kyčelní klouby s podporou robotického ortopedického asistenta ROSA. Přístroj vytváří 3D model a pomáhá s přesným naváděním. Zapojení Růženky, jak v nemocnici robotovi přezdívají, je milníkem v tuzemském zdravotnictví.

Robot s názvem ROSA, přezdívaný Růženka, pomáhá ortopedům v Mladé Boleslavi už delší dobu při operacích kolene a nově také při výměnách kyčelního kloubu. Pro lékaře je asistentem, který vytvoří 3Dmodel a pomůže s přesným naváděním. | foto: Penta Hospitals

Před každou operací důkladná příprava – kontrola nástrojů, rentgenových snímků a projití plánu samotné operace. Tak to vypadá na operačním sále ještě před příjezdem pacienta.

Na klinice Dr. Pírka v Mladé Boleslavi teď provádějí ještě jednu kontrolu, a to nastavení robota ROSA, kterému tady familiárně přezdívají Růženka. Nemocnice totiž jako první zdravotnické zařízení v České republice zahájila roboticky asistované operace kyčelního kloubu.

„Tým tvoří tři lékaři, tři sestry a jeden specialista,“ vypočítává před operačním sálem ředitel kliniky Pavel Kožený. Nově ovšem do týmu operace může počítat také robota Růženku.

Nemocnice v Jihlavě využívá roboty. Sami přivolají výtah, rozvezou obědy a uklidí

Zavedení roboticky asistovaných operací kyčle, které už v Mladé Boleslavi podstoupila více než desítka pacientů, představuje významný milník nejen pro místní kliniku, ale i pro tuzemské zdravotnictví.

Unikátní technologie ROSA Hip umožňuje naplánovat a provést zákrok s mimořádnou přesností a v reálném čase poskytuje lékařům data o délce nohou, správném postavení implantátu a stabilitě kloubu. Systém vytvoří přesný 3D model kyčle konkrétního pacienta a podle něj navádí lékaře k ideálnímu, téměř dokonalému umístění implantátu.

Robot s názvem ROSA, přezdívaný Růženka, pomáhá ortopedům v Mladé Boleslavi už delší dobu při operacích kolene a nově také při výměnách kyčelního kloubu. Pro lékaře je asistentem, který vytvoří 3Dmodel a pomůže s přesným naváděním.

Díky tomu je výkon šetrnější k okolním tkáním, zkracuje dobu uzdravení a přispívá k delší životnosti implantátu. Kromě toho umožňuje co nejšetrnější výkon také u pacientů s těžkým postižením, kteří mají například pokročilou artrózu nebo nekrózu kyčle.

Ortoped Roman Lehovec ale upozorňuje, že robot jen pomáhá, ruce chirurgů dál hrají hlavní roli. „Robot je spíše takový náš pomocník a umožňuje nám dosáhnout přesnosti v řádu desetin milimetru,“ říká Roman Lehovec.

V Ústí nad Labem začali psát novou kapitolu robotické chirurgie

Dokonalá přesnost

Chirurgové pacientům nejprve otevřou v noze přístup do kloubu, následně vysadí a vyoperují hlavici kloubu a na jeho místo vloží implantáty. Robot přitom toto vložení provede s dokonalou přesností, což je důležité právě u kyčlí, kde zásadní roli v budoucí funkčnosti hraje každý milimetr. Robot hlídá úhel, hloubku i rotaci implantátu.

A právě díky „Růžence“ jsou výsledné operace přesnější, pacienti se lépe hojí a mají menší rizika komplikací či bolestí, samozřejmě musejí podstoupit náročnou rekonvalescenci.

Co je ROSA?

Robotický ortopedický asistent ROSA (Robotic Orthopaedic Surgery Assistant) byl navržen chirurgy pro chirurgy.

Shromažďuje data z kloubu pacienta v reálném čase a pomáhá chirurgovi při plánování operace i samotném výkonu.

Robotický systém doporučuje optimální umístění implantátu a umožňuje lékaři dosáhnout mimořádné přesnosti, i nadále však hlavníroli při operaci hraje sám lékař.

Nutno také dodat, že to není úplně zadarmo. Pacienti si za robotem asistovanou operaci musejí připlatit. „Samotný zákrok a implantáty hradí zdravotní pojišťovny, ale na samotné použití robota nemají kalkulaci,“ vysvětluje ředitel Pavel Kožený. Zájemci o tuto přesnější operaci si tak musí doplatit 60 tisíc korun.

Na přípravě kyčelních operací s robotem se podílel tým zkušených ortopedů, kteří absolvovali školení na zahraničních pracovištích. Zahraniční experti pak na zahájení a první výkony přijeli spolupracovat do Mladé Boleslavi.

Jinak ale klinika Dr. Pírka dlouhodobě patří mezi průkopníky robotické ortopedie. Už v roce 2023 jako první uvedla do provozu systém ROSA pro robotickou asistenci při operacích kolene, u kterých v září 2025 překročila hranici 500 provedených výkonů.

Robot je budoucnost, vyvinula ho armáda. Jednou můžeme operovat z domu, líčí lékař

Od letošního března navíc slouží jako školicí centrum pro takové operace kolene pro celou střední Evropu. Klinika provádí ročně více než 300 robotických operací a jen do konce letošního roku uskuteční přes 1 500 totálních endoprotéz.

Roboty i do krajů

Do budoucna by však neměly být jen otázkou soukromých nemocnic. Například krajská Oblastní nemocnice Kolín chystá stavbu urgentního příjmu za 1,1 miliardy korun, v jeho posledním patře vzniknou tři nové operační sály, které budou propojeny se stávajícím operačním traktem. A jeden ze sálů chce nemocnice vybavit rovněž robotem.

Olomoucká nemocnice přivítala v týmu druhého operačního robota, drží i jeden primát

V Kolíně provedou ročně na 650 výměn kyčelních kloubů a také tam si od pomoci technologií slibují rychlejší rekonvalescenci pacientů. Při postupném větším rozšiřování robotů do nemocnic by to ve výsledku mohlo i mírně zkrátit čekání na takovou operaci, protože čekací doby jsou aktuálně 10 až 12 měsíců.

Vstoupit do diskuse

Luxusní prostitutky dělaly i pro StB, vzpomíná policejní Rapl z Bartolomějské

Nejčtenější

OBRAZEM: Odhalené břehy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje

Nízká hladina vodní nádrže Orlík pohledem z dronu (16. prosinec 2025)

Kvůli nízkým přítokům klesla hladina vodní nádrže Orlík a pozorovatelé tak v současnosti mohou sledovat výrazně odhalené břehy. Situace není kritická a nejde ani o historický rekord, uvedla mluvčí...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Fígl, jak se vozit zadarmo. Revizoři v Praze nemají na černé pasažéry účinné páky

Premium
ilustrační snímek

Revizoři v pražské hromadné dopravě nemají páky, jak vyloučit černé pasažéry z přepravy. Pokutu témuž bezdomovci vypíší i několikrát za den, zároveň mu tím ale vystaví půlhodinovou jízdenku. Pokuta...

Po rekonstrukci se otevřela stanice metra Pankrác, hotový je i přestup na novou linku

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražské MHD mohou od pátečního odpoledne znovu využívat stanici linky metra C Pankrác. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po téměř rok trvající...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Revoluční novinka v českém zdravotnictví, s výměnou kyčelních kloubů pomáhá robot

Robot s názvem ROSA, přezdívaný Růženka, pomáhá ortopedům v Mladé Boleslavi už...

Na mladoboleslavské klinice prvním pacientům úspěšně vyměnili kyčelní klouby s podporou robotického ortopedického asistenta ROSA. Přístroj vytváří 3D model a pomáhá s přesným naváděním. Zapojení...

19. prosince 2025  16:06

Pozor na trik prodejců kaprů. Jen cena za zpracování může výrazně poskočit

Ceník služeb za úpravy kapra v centru Prahy (19. prosince 2025).

V Praze se objevují první kádě s živými kapry. Jak ale zjistil redaktor iDNES.cz v centru města, požádat o zpracování ryby se nemusí finančně příliš vyplatit. Kilogram ryby stojí stejně jako loni...

19. prosince 2025  16:01

Po rekonstrukci se otevřela stanice metra Pankrác, hotový je i přestup na novou linku

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražské MHD mohou od pátečního odpoledne znovu využívat stanici linky metra C Pankrác. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po téměř rok trvající...

19. prosince 2025,  aktualizováno  15:15

Jako Spiderman. Muž se vezl na spřáhle tramvaje. Netušil, že ho sledují policisté

Muž se vezl na spřáhlu tramvaje. Byl v celostátní pátrání.

Přímo před zraky civilního vozidla cizinecké policie se muž zavěsil na zadní rám tramvaje. Ta se s ním o chvíli později rozjela. Policejní zásah, který se odehrál v ulici Jana Želivského na Praze 3,...

19. prosince 2025  13:24

Hroutí se torzo lidického statku, kde vraždili nacisté. Ruiny teď opraví

Památník Lidice, Horákův statek. (18. února 2020)

Obec Lidice na Kladensku, kterou za druhé světové války v červnu 1942 vyhladili němečtí nacisté v rámci heydrichiády, dnes připomínají už jen ruiny Horákova statku. Ty však v průběhu let dospěly do...

19. prosince 2025  10:29

Evropa dobrý, ale na tabulku ligy se hezky nedívá. Kadeřábek o podzimu Sparty

Pavel Kadeřábek gratuluje Garangu Kuolovi ke gólu do brány Aberdeenu.

Ještě než se po rozhovoru rozloučil a popřál všem hezké svátky, sparťanský fotbalista Pavel Kadeřábek se rozesmál při otázce na stadion v Lipsku. „Jo, tam se mi líbí. Dal jsem tam první bundesligový...

19. prosince 2025

Muž si v metru přivlastnil cizí zapomenutý notebook, pátrá po něm policie

Muž si přivlastnil notebook zapomenutý na lavičce.

Cizí notebook zapomenutý na lavičce ve stanici metra B Stodůlky si přivlastnil neznámý muž. Odložený předmět ho zaujal, následně si proto na lavičku sedl a po chvíli tašku s přístrojem sebral a...

18. prosince 2025  17:14

Je lepší, když na svátky slouží zdatnější muži. Kvůli opilcům, líčí primář urgentu

Premium
Primář Jan Krupička v nemocnici pracuje 20 let, zázračný vánoční příběh ale...

Zatímco řada nemocničních oddělení je během vánočních svátků uzavřena, u urgentního příjmu to tak není. „Sloužící lékaři mají plno práce, někdy mají štěstí a u stromečku a pohádky se setkají během...

18. prosince 2025

Boleslav pokračuje v řešení rozsáhlé marodky. Týmu pomůže mazák Klepiš

Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...

Hokejový útočník Jakub Klepiš bude nově působit v extraligové Mladé Boleslavi. Jedenačtyřicetiletý matador přichází do středočeského celku na výpomoc z prvoligových Litoměřic, zatím na hostování do...

18. prosince 2025  12:44,  aktualizováno  13:49

Přestavba trati mezi Prahou a Kladnem dostala zelenou, práce začnou příští rok

Nová železniční trať Praha - Kladno, zastávka Výstaviště. (24. srpna 2024)

Modernizace trati mezi Prahou a Kladnem získala podle informací od Správy železnic (SŽ) pravomocné stavební povolení. Stavba začne v příštím roce, zhotovitel je již vybraný. Dokončení prací se...

18. prosince 2025  13:33

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

18. prosince 2025  10:58

Zimák v Neratovicích zchátral příliš, bruslit se tam nebude. Kritici viní město

Téměř nulová údržba a investice dooprav vyústily v uzavření zimního stadionu v...

Město Neratovice čelí kritice kvůli zimnímu stadionu. Ten totiž pronajalo provozovateli, ovšem ani jedna strana o něj nepečovala. Kvůli závadám je sportoviště pro letošní zimu uzavřeno. To se dotkne...

18. prosince 2025  10:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.