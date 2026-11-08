Smířeni jsou zájemci o střechu nad hlavou dlouhodobě s tím, že vysoké ceny bydlení v Praze dělají prakticky nedostupným. Ve třetím kvartálu adepti potřebují v průměru 163 tisíc korun za metr čtvereční na pořízení starší nemovitosti. U nových bytů je to ještě zhruba o 30 tisíc korun více.
Situace se však oproti předchozím kvartálům změnila. „Po dlouhé době se dostáváme do situace, kdy realitní trh stojí díky souhře vlivů na rozcestí a může se vyvíjet dvěma zásadně odlišnými směry. Nyní máme výhled na trvalejší stabilizaci cenových hladin,“ upozornil v této souvislosti Hendrik Meyer, šéf skupiny EHS, kam patří též digitální služba Bezrealitky.
Zdražování přibrzdilo
Ve 3. čtvrtletí nárůst cen starších bytů, určených k prodeji, zpomalil. Mezikvartálně rostl jen o necelá dvě procenta. „Optikou tzv. klouzavého roku se tempo zdražování snížilo o třetinu,“ vysvětlil Meyer.
Pomaleji letos rostly také nájmy, mezikvartálně přibližně o procento. „Přestože jde o nové pražské maximum, tempo růstu je na hlavní město nezvykle mírné, a to navzdory zmíněné nájemní špičce,“ upozorňují experti.
Přehnaný optimismus ze strany kupujících či zájemců o nájemní byt však podle odborníků stále není namístě. Faktorů ovlivňujících ceny existuje více. „Budoucí nabídku nových bytů v Praze může limitovat přetrvávající nedostatek vhodných pozemků, komplikované povolovací procesy i výrazný růst cen stavebních dodávek,“ uvedl Petr Michálek, předseda představenstva společnosti Skanska Residential, a. s.
Ceny pražských nemovitostí ve 3. čtvrtletí 2026
Zdroj: EHS, ČSÚ
Poměrně široká škála nových jednotek na prodej v hlavním městě představuje pro zájemce ve 3. kvartále dobrou zprávu. V nabídce se v září nacházelo 7 200 bytů. Nejvíce za 10 let.
„Meziroční nárůst nabídky o 26 procent je pro stabilitu trhu dobrou zprávou, tempo povolování však stále zaostává za potřebami metropole. Nabídce nadále dominují dispozice 1+kk a zejména 2+kk,“ objasnil Michálek.
Největší šanci na bydlení nabízejí pátá, devátá a desátá městská část. Tam je k dispozici 60 procent čerstvě dobudovaných jednotek.
„Při pohledu na rekordní ceny nových bytů se často zapomíná na jednu podstatnou věc. Byt není jen místo k bydlení, ale také dlouhodobá investice a způsob, jak uchovat hodnotu peněz,“ upozornil Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema. Jde o uzavřený kruh, ti, kdo potřebují mít kde žít, kupují jako nejdostupnější menší dispozice. Na ně se ale soustřeďují také velcí investoři.
„Proto jsou tyto byty na metr čtvereční nejdražší, ale díky nižší celkové ceně patří k nejžádanějším. Nemovitosti v dobrých lokalitách si dlouhodobě drží svou atraktivitu a silná poptávka po nich je jedním z důvodů, proč ceny pražských novostaveb dál rostou,“ dodal Soural.
S příchodem dalších projektů se tempo zdražování může postupně zmírnit. „Zásadní obrat cenového trendu ale zatím neočekávám,“ uvedl Marcel Soural.
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Ceny bytů v Praze vyhánějí rodiny do regionů. Střední Čechy však také podražily
V ČR investice zmiňovaných velkých hráčů do institucionálního nájemního bydlení za devět měsíců roku 2026 dosahují asi půl miliardy korun. Zásadní podíl na tom má metropole. Aktuálně je zde v provozu na čtyři tisíce těchto bytů, dalších asi 2 400 se staví.
„Během několika let se institucionální nájemní bydlení posunulo z okrajového segmentu mezi nejvyhledávanější investiční příležitosti na realitním trhu,“ uvedl Josef Karas, investiční manažer společnosti Knight Frank.
Cesta na okraj
Náklady na bydlení mění aktuálně také demografické mapy. „Příliš vysoké ceny nemovitostí v centru a metropolitním prstenci zvedají poptávku po bydlení v místech, odkud se ještě před 15 lety naopak lidé stěhovali,“ upřesnil Hendrik Mayer. Zvýšený zájem tak realitní makléři registrují třeba o bydlení na Rakovnicku.
„Lidé se definitivně rozhodli obětovat dojezdový čas do zaměstnání výměnou za levnější a často kvalitnější bydlení,“ komentují stěhování do vzdálenějších lokalit odborníci. Výzvu to však nyní bude představovat především pro dopravu.