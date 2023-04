Boj starostů o pošty v Praze je marný, chtějí alespoň více přepážek

Prodej centrály České pošty v Jindřišské ulici Kromě uzavírání poboček plánuje Česká pošta (ČP) také prodat budovu v Jindřišské ulici, kde nyní sídlí její pražská centrála.

Vedení ČP už v minulosti uvedlo, že by pošta chtěla postavit nové sídlo ve Vysočanech.

Prvním zájemcem, se kterým bude o případném prodeji ČP jednat, je hlavní město Praha.

Jak by město objekt za zhruba miliardu korun využilo, ještě není jisté. Nejpravděpodobnější variantou ale je, že by se do novorenesanční, kulturně chráněné budovy přesunuli úředníci ze Škodova paláce. Magistrátu tam totiž v roce 2028 skončí nájemní smlouva s vlastníkem.

Pokud by se ČP na prodeji s Prahou nedohodla, nabídneme ji formou e-aukce, kde vyhrává nejvyšší nabídka.