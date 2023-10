V centru Prahy se objevily plakáty s tvářemi Izraelců unesených Hamásem

Jedná se o iniciativu webu www.kidnappedfromisrael.com. , poté co 7. října unesl Hamás z Izraele do pásma Gazy více než 220 nevinných civilistů ve věku od 3 měsíců po 85 let.

První plakáty se objevily na Praze 1 na zdi v ulici Široká, hned vedle Pinkasovy synagogy. Podle lidí, kteří plakáty vylepili, šlo o spontánní reakci s podporou a spoluprací Židovského muzea v Praze. Další plakáty jsou například ve stanici metra Muzeum nebo v Holešovicích.

Iniciátoři webu vybízí lidi z celého světa k vyjádření soucitu s utrpením unesených formou stažení a vylepení plakátů, které obsahují informace o obětech. Konkrétně fotografii, jméno, věk a QR kód odkazující na další podrobnosti. Plakáty lze stáhnout celkem ve 30 jazycích, mezi něž patří i čeština.