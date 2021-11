Smrtící srážku s policejním vozem soud hodnotí jako obecné ohrožení

Státní zástupce řidičku Jitku Rudovičovou původně obžaloval z usmrcení z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a z ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to ji hrozilo nanejvýš osm let. Za obecné ohrožení by jí hrozilo osm až 15 let vězení, a případem by se tak musel zabývat Městský soud v Praze.



„Těsně minula 12 vozidel, její jízda byla maximálně riskantní, to je doloženo svědeckými výpověďmi. Její jízda byla bezohledná, gradující. Porušila mnoho ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích,“ zdůvodnila předsedkyně senátu Obvodního soudu pro Prahu 4 Jana Petráková

Soud zpochybnil i argument obhajoby o tom, do jaké míry se na těžkých zraněních policistů podílelo, zda byli připoutání. „V daném případě je na místě užití přísnější právní kvalifikace podle paragrafu 272, tedy obecného ohrožení,“ řekla soudkyně.

Připomenula i to, že obžalovaná byla v inkriminované době podle provedených zkoušek opilá, testy jí naměřily 2,12 promile alkoholu. „Pokračovala v řízení, i když při první nehodě urazila zrcátko. Až do osudného okamžiku,“ sdělila soudkyně Petráková. Obžalovaná podle ní jednala v nepřímém úmyslu s vědomou nedbalostí.

Pokud vrchní soud argumenty uzná, věc postoupí Městskému soudu v Praze, který v kauze rozhodne. Dnešní rozhodnutí odpovídá návrhům právního zmocněnce poškozených. Ten takto argumentoval prostřednictvím znaleckého posudku i rozhodnutím soudu v jiné podobné kauze.

Fatální srážka

Nehoda se stala loni 5. července večer na magistrále v Praze 4. Ještě před tím obžalovaná svým mercedesem v Neklanově ulici nabourala auto, ale od nehody ujela. Pak vjela na magistrálu, kde odhodila na okraj silnice hlídkové auto ostravských policistů, kteří se vraceli ze služební cesty.



Policejní vůz se odrazil a otočil. Policista, který seděl na zadní sedačce, utrpěl těžká poranění mozku, hrudníku a řady dalších orgánů. Následkům série těžkých poranění třiatřicetiletý příslušník záhy podlehl.

Řidič policejní octavie z kolize vyšel mimo jiné s otřesem mozku, tříštivou zlomeninou a dalšími zdravotními komplikacemi. Spolujezdkyně na pravém předním sedadle skončila v lékařské péči s otřesem mozku a četnými pohmožděninami.