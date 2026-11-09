ŘSD v prosinci zprovozní nadjezdy přes Pražský okruh mezi Ořechem a Slivencem

Nové mosty se staví kvůli plánovanému rozšíření této části okruhu ze čtyř na šest pruhů. Nové jízdní pruhy by se totiž pod původní nadjezdy nevešly.
Práce na stavbě nových nadjezdů začaly v polovině května a původně ŘSD počítalo s jejich otevřením dříve, nadjezd v ulici K Austisu měl být otevřený 15. října a druhý 14. prosince. Dobu realizace ale prodloužila nečekaná zjištění ohledně podloží, kvůli kterým byla o měsíc odložena demolice původních mostů. Před bouráním muselo být nejprve přemístěno vedení vysokého napětí, při vrtání podzemního tunelu pro nové kabely ale navrtala technika tvrdou skálu.
„Museli jsme proto okamžitě změnit způsob práce a přivézt speciální těžkou vrtnou soupravu určenou pro skalní masiv. Vrtání navíc zkomplikovala spodní voda a vrtná směs, které začaly puklinami ve skále prosakovat až na vozovku dálnice D0. Jelikož kabely musely být v bezpečí ještě předtím, než se do mostů pustí demoliční stroje, posunuly se i všechny další návazné práce,“ popsal Luděk Hubáček z ŘSD.
|
Dočasně se uzavírá část Pražského okruhu kvůli instalaci nosníku mostu
Stavbu provádí firma Skanska a náklady na projekty byly původně vyčísleny na 207 milionů korun bez DPH. Podle Hubáčka ale dojde k jejich navýšení kvůli náročnějšímu vrtání a úpravám stavebních postupů. „Výsledná částka vícenákladů je v současné době předmětem standardního smluvního projednávání a finálního schvalování v rámci změnového řízení,“ dodal.
Vybudování nových nadjezdů vyžaduje plánované rozšíření úseku D0 mezi Třebonicemi a Slivencem o třetí jízdní pruh v obou směrech. Podle informačního letáku počítá ŘSD se zahájením stavby příští rok a dokončením v roce 2029. Je to nejstarší úsek Pražského okruhu, který byl zprovozněn v roce 1983.
Nyní patří k nejzatíženějším, denně jím projede až 75 100 vozidel. Kromě tranzitní dopravy od dálnice D1 k D5 je značně využívaný i ve směru z centra od Jižní spojky přes ulici K Barrandovu ve směru k dálnicím D5, D6 a D7.