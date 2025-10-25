Rozšíření Pražského okruhu za 1,3 miliardy. Vznikne nový most přes Počernický rybník

Autor: ,
  14:02
Státní Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) chce za zhruba 1,3 miliardy korun rozšířit Pražský okruh nad Počernickým rybníkem na šest pruhů. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl oznámil vypsání tendru na stavbu na síti X. Jiří Veselý z oddělení komunikace ŘSD řekl, že původní most čeká demolice a postaví se nový.
Most již vzniká také přes Říčanský potok.

Most již vzniká také přes Říčanský potok. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Most již vzniká také přes Říčanský potok.
Most již vzniká také přes Říčanský potok.
Most již vzniká také přes Říčanský potok.
Most již vzniká také přes Říčanský potok.
17 fotografií

Pracovat se bude na úseku dlouhém 585 metrů vždy na polovině mostu a přes druhou polovinu budou moci řidiči úsek objíždět. Upozornil na to v sobotu server Zdopravy.cz.

Stavba nového mostu v šestipruhovém uspořádání s přídatnými pruhy na stávajícím úseku Pražského okruhu má podle Mátla navazovat na nový úsek okruhu od Běchovic po dálnici D1. Stavba tohoto úseku oficiálně začala loni v prosinci, řidičům se má otevřít v roce 2027.

Zájemci o stavbu mostu přes Počernický rybník se mohou hlásit do 29. prosince.

„Jedná se o kompletní demolici stávajícího mostu a výstavbu nové nosné konstrukce. Harmonogram uvažuje s délkou výstavby mostu 15 měsíců s tím, že ŘSD z důvodu důležitosti stavby umožní její provádění i v zimním období,“ řekl Jiří Veselý z ŘSD.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Signal festival rozzářil Prahu zkušebně už v předvečer, podívejte se

Nejčtenější

Neuvěříte, kam všude lze umístit antény. Jedno z míst vzbuzuje respekt

Střechy budov; věže kostelů, hradů či zámků; rozhledny i bývalé tovární komíny. Místa, kde mobilní operátoři běžně instalují své antény. Kde nic z uvedeného nelze využít, tam staví třeba příhradové...

Po majitelce psa, který zastavil metro, chce dopravní podnik náhradu škody

Čtyřletou fenku, která ve čtvrtek na pět hodin zastavila provoz pražského metra, si z útulku v Troji večer vyzvedla její majitelka. Křížence ovčáka, který si vysloužil přezdívku Metrouš, naháněli na...

V Nehvizdech hoří průmyslová hala. Kouř byl cítit i v Praze, hašení potrvá do rána

Středočeští a pražští hasiči odpoledne zasahují u rozsáhlého požáru hal v Nehvizdech na Praze-východ. Hoří tři průmyslové haly a menší administrativní budova, jednu z nich bude nutné rozebrat těžkou...

V Pyšelích se rozloučili s Danou Drábovou. Žila bez zbytečné pompy, vzpomínal farář

V Pyšelích na Benešovsku se v sobotu odpoledne lidé rozloučili s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou. Před kostel, v němž se konala zádušní mše pro uzavřenou společnost,...

Skončil primář bohnické nemocnice, odkud dvakrát utekl nebezpečný vrah

Vrah Yaroslav Yarynych, kterého propustila před pár dny Psychiatrická nemocnice v Bohnicích na vycházku, při níž testovala, jestli je možný jeho návrat do společnosti a z níž se nevrátil, ve středu...

Chtěla přespat u kamarádky, pak zmizela. Policisté hledají 11letou dívku z Kladenska

Policisté pátrají po jedenáctileté dívce z Kladenska, kterou mají její rodiče ve střídavé péči. V pátek večer se měla vrátit z Prahy do Kladna, kam ale nepřijela. Údajně chtěla přespat u kamarádky v...

25. října 2025  14:16

Rozšíření Pražského okruhu za 1,3 miliardy. Vznikne nový most přes Počernický rybník

Státní Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) chce za zhruba 1,3 miliardy korun rozšířit Pražský okruh nad Počernickým rybníkem na šest pruhů. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl oznámil vypsání tendru na...

25. října 2025  14:02

Praha testuje kompostování vyhozených potravin, v odpadu jich končí 13 procent

Pražské popelnice skrývají překvapivé množství použitelných potravin. „Když přepočítáme, kolik průměrný Pražan vyhodí potravin ročně, vychází to na 62 kilogramů,“ přiblížila Irena Baláková z Provozně...

25. října 2025

Audette, nový kladenský hrdina: Můj táta hrál s Plekancem, i já ho potkal

První dvougólový večer v extralize, šest tref v nové sezoně i soutěži, místo v elitní lajně po boku dalších zahraničních akvizic. Kdo je Daniel Audette, nový tahoun hokejového Kladna? Syn bývalého...

25. října 2025  8:37

Konec jedné éry. Armáda se rozloučila s posledním vrtulníkem Mi-8

Posledním přeletem přes kbelské letiště skončil 23. října provoz posledního vrtulníku Mi-8. Tento typ vrtulníků různých verzí sloužil v československé i české armádě od roku 1967. Zajišťovaly nejen...

25. října 2025

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

24. října 2025  16:50,  aktualizováno  22:26

Nymburk si před školáky zastřílel proti Písku a slaví 50. domácí výhru v řadě

Nymburští basketbalisté deklasovali v předehrávce 7. kola hostující Písek 105:75 a udrželi neporazitelnost v ligové sezoně. V dopoledním utkání pro školáky si úřadující mistři připsali padesáté...

24. října 2025  13:18,  aktualizováno  19:46

Srážky vlaků s člověkem brzdily železnici. Stála trať z Prahy i koridor u Pardubic

Osobní vlak v Praze poblíž Stromovky v pátek srazil a usmrtil padesátiletého muže. Nehoda zastavila provoz na trati na Ústí nad Labem v úseku mezi Roztoky u Prahy a holešovickým i Masarykovým...

24. října 2025  16:22,  aktualizováno  18:46

Nejde nám to, jak bychom si přáli, řekl zklamaný Priske. Vyslal vzkaz fanouškům

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Byl smutný, skleslý. Bylo na něm vidět, jak ho nepovedený pohárový zápas v Rijece (0:1) trápí. Trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske si po tiskové konferenci vzal ještě slovo, aby poslal vzkaz...

24. října 2025  18:23

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

24. října 2025  16:29,  aktualizováno  16:53

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Bohnice po útěku nebezpečného vraha přes čtyřmetrovou zeď s příkopem přitvrdí

Psychiatrická nemocnice Bohnice po středečním útěku pacienta z ochranného léčení připravuje posílení bezpečnostních a organizačních opatření i personálu. Muž při útěku ze stavebně uzavřené zahrady,...

24. října 2025  15:21

Autista s nožem a vytištěným parte advokátky nechtěl vraždit, rozhodl soud

Retardovaný autista, který si připravil parte pro advokátku a jel za ní tramvají s nožem, se nechystal vraždit. Podle závěru Vrchního soudu v Praze se dopustil pouze přečinu nebezpečného vyhrožování....

24. října 2025  12:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.