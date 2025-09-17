Jídlo v Karlíně přiveze zákazníkům domů robot. Foodora otestuje autonomní vozítka

  17:16
Firma Foodora plánuje v Thámově ulici a okolí v pražském Karlíně testovat autonomní vozítka pro rozvoz jídla. Záměr v minulých dnech posvětila dopravní komise Prahy 8. Mediální zástupkyně Foodory Marie Cicvárek k tomu sdělila, že společnost na přípravě robota pracuje, termín nasazení zatím nesdělila.
V pražském Karlíně začnou jezdit autonomní vozítka firmy Foodora, která budou rozvážet jídlo. (17. září 2025) | foto: Úřad městské části Praha 8

„Jsme teprve na začátku jednání s některými obcemi, se kterými společně zjišťujeme, jak by nové technologie mohly přispět k rozvoji moderního a udržitelného městského prostředí,“ uvedla Cicvárek.

Dodala, že podobně firma postupuje i v dalších zemích, kde působí, například ve Švédsku či Norsku. „Na rozvoji robota se intenzivně pracuje,“ sdělila.

Doručování prostřednictvím autonomních vozíků do budoucna nevylučuje konkurenční Wolt. „Různé formy automatizace a inovativních doručovacích řešení průběžně testujeme v různých zemích, především tam, kde je tomu nejlépe přizpůsobená legislativa a prostředí,“ řekl mluvčí Tomáš Kubík. „Konkrétní plán na plné nasazení autonomních vozítek v Praze v tuto chvíli nemáme. Počítáme ale s tím, že pokud k němu dojde, bude se jednat o doplněk k práci kurýrů,“ dodal.

Supermarkety ovládli roboti. Zatím jen uklízejí, i tak jsou pro zákazníky atrakcí

Z pohledu zákona jsou roboti podle mluvčího Prahy 8 Martina Šalka vedeni jako chodci, takže nepotřebují žádné zvláštní povolení. Firma se přesto před zahájením testovacího provozu obrátila na komisi rady městské části s žádostí o projednání a doporučení záměru, které obdržela.

„Vozítka už jezdí úspěšně v řadě velkých měst po celém světě. Senzory a kamery rozpoznají lidi, kola, kočárky, invalidní vozíky. Robot se chová ohleduplně,“ uvedl radní pro dopravu Tomáš Slabihoudek (TOP 09).

Považujete tuto novinku za užitečnou?

celkem hlasů: 142

Pokud robot narazí na nejasnou situaci, ihned podle informací městské části kontaktuje vzdáleného operátora. Využívat bude jen předem určené přechody a chodníky. Vozíky na elektrický pohon budou podle Šalka jezdit v průměru rychlostí tři až čtyři kilometry za hodinu, maximální rychlost mají osm kilometrů v hodině.

Vybaveny jsou 12 kamerami, ultrazvukovými senzory a radarem, který zajišťuje přehled v celém okolí robota. Při kontaktu s chodci, psy či auty zastaví nebo zpomalí. Jsou schopné překonat obrubníky a menší schody.

23. srpna 2025
17. září 2025

Dramatická nehoda policie v Praze. Auto skončilo na boku, na kola ho vrátili svědci

Policejní auto v úterý skončilo na boku po srážce s jiným osobním vozidlem na křižovatce ulic Nádražní a U lihovaru na pražském Smíchově. Nádražní ulice byla uzavřená a jezdilo se přes Strakonickou,...

16. září 2025  12:55,  aktualizováno  15:33

OBRAZEM: Výtoňský most vyvolával emoce už před více než 150 lety

Podoba nového železničního mostu přes Vltavu pod Vyšehradem vyvolávala již od poloviny 19. století stejně jako dnes mnoho sporů a diskusí. Uvažovalo se nejprve o dřevěné konstrukci, nakonec ale...

16. září 2025  15:06

