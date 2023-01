Ve vlaku u Roztok žena bodla do nohy zřejmě svého partnera, trať stála

Bodnutím skončila zřejmě partnerská rozmíška v neděli dopoledne ve vlaku z Roztok do Prahy. Čtyřiadvacetiletá žena zaútočila na o devět let staršího muže a bodla ho do nohy. Případem se zabývají kriminalisté.