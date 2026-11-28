Vánoční strom svítí už od otevření tržiště, světelná a hudební animace se bude opakovat každý den od 16:30 do 21:30 v hodinových intervalech. Na bezpečnost návštěvníků dohlíží posílené hlídky městské i státní policie. Některé hlídky jsou vyzbrojeny dlouhými zbraněmi, informovala policie.
Slavnostní zahájení trhů začalo v 16:30. Vystoupila zpěvačka Karolina Neuvirthová se svou dcerou Emily a pěveckými sbory Coro Piccolo, Vratislavka, Jéčko a se sborem Studia Karol a Kvído. Světelné efekty na stromě reagovaly na tempo a dynamiku hudby. Vánoční strom je letos laděn do zlaté a tmavě zelené barvy. Kromě 400 ozdob a sedmi kilometrů světelných řetězů ho zdobí 31 prskavek z LED světel.
Po rozsvícení stromku se část davu odebrala na metro. Ve stanici Staroměstská se po příjezdu metra do soupravy nevešli všichni, ve vagónech se tlačili a část zůstala čekat na nástupišti na další vlak. Spoje jsou přitom posíleny. Místo každých 7,5 minut jezdí metro A každých pět minut.
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„Jste první, kdo na nás mluví česky.“ Na Staroměstském náměstí začaly vánoční trhy
Na nedalekém Mariánském náměstí patří letošní Vánoce Večerníčku. Lidí tam bylo o poznání méně. Venkovní výstava připomíná příběhy loupežníka Rumcajse, Manky a Cipíska. Zpívá tu dětská zpěvačka Veronika Basová.
Tržiště v dolní části Václavského náměstí je menší, je tam přibližně 30 stánků. Na Staroměstském náměstí je přes 70 stánků, přibližně polovina nabízí občerstvení a druhá polovina řemeslné výrobky. V nabídce občerstvení nechybí svařené víno a grilované klobásy, letošní novinkou jsou buchtičky s vanilkovým krémem.
K dostání jsou třeba i hořické trubičky, vafle, langoše, churros, grilovaný sýr, palačinky nebo bramboráky. Klobásy i svařené víno si pořadatelská firma Taiko nechává vyrábět přímo pro pražské trhy. U klobás, které letos stojí 180 korun, garantují obsah masa 95 procent. Svařené víno stojí 100 korun.
„Dříve jsme to dělali tak, že se přímo ve stáncích do várnic nalilo víno a přiléval se sirup, který si sami vyrábíme. Obsluha věděla dávkování, ale ne vždycky jim to úplně vyšlo. U každého stánku víno chutnalo jinak. Proto jsme před několika lety začali spolupracovat s vinařstvím ve Valticích,“ uvedl ředitel firmy Taiko Jan Dell.
Nyní se studené víno míchá se sirupem přímo ve vinařství. To pak dodává hotovou směs na trhy, kde se pouze ohřeje. „Tím dokážeme udržet kvalitu na našich stáncích. Jsou tam i jiní prodejci a ti mohou mít víno jiné. Naše stánky návštěvníci poznají tak, že obsluha má na sobě zlaté bundy s nápisem Trhy Praha,“ doplnil Dell.
Stánky na obou náměstích budou v provozu denně od 10:00 do 22:00. Zkrácená prodejní doba je naplánována na sváteční dny od 24. do 26. prosince.
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí byly několikrát zařazeny mezi nejhezčí na světě. Ocenily je cestovatelský portál CNN Travel, listy USA Today i britský The Times.