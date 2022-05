Umí se Praha vyhnout kolapsu při opravě Barrandovského mostu? Expert odpoví

Hosta iDNES.cz vyzpovídá Vladimír Vokál. Ptát se bude mimo jiné na to, zda je oprava naplánovaná dobře, jestli se ještě dalo s rekonstrukcí Barrandovského mostu vyčkávat a jak si stojí Praha v organizaci dopravy s jinými evropskými městy.

Zdeněk Lokaj je mimo jiné specialistou na dopravní telematiku. Vysvětlí tedy, jak moderní technologie a dopravní simulace umí dopravu urychlit a předpovědět zácpy.

Oprava Barrandovského mostu začala v pondělí, už o víkendu před tím silničáři začali připravovat dopravní omezení a navážet těžkou techniku. První den oprav byla doprava na mostě plynulá, zhustila se ale na objízdných trasách.

Město pro řidiče, kterých po mostě denně přejede 144 tisíc, vytipovalo nejvhodnější objízdné trasy, posílena je také MHD. Kvůli zajištění plynulosti dopravy jsou na krajích mostu připraveny speciálně vyčleněné posádky odtahové služby.

Město našlo a opravilo objízdné trasy

Řidičům aut magistrát doporučuje využít vyznačenou objízdnou trasu po Pražském okruhu ve směru k ulici K Barrandovu nebo v opačném směru přejet řeku po Lahovickém mostě na Pražském okruhu u Zbraslavi a dále do města zamířit buď sjezdem v Písnici a ulicí Libušská, či sjezdem na Vestec, popřípadě až k dálnici D1 a odtud zamířit zpět do centra po ulici 5. května. Pražský okruh je po dobu opravy pro řidiči zdarma.

Před samotnou rekonstrukcí město provedlo několik úprav přilehlých komunikací, které by měly řidičům během oprav usnadnit cestu. Vznikl například nový odbočovací pruh v místě sjezdu na Modřanskou ve směru na Braník pro pohodlnější a přehlednější odbočování.

Od stavby Pražského okruhu je na něj mezi Písnicí a Dolními Břežany zavřený nájezd včetně celé mimoúrovňové křižovatky. Ta se nyní otevře, což by mělo vést k odlehčení objízdných tras a rozplynutí dopravy.

V první etapě rekonstrukce Barrandovského mostu bude uzavřená také rampa ze Strakonické na most. Kvůli tomu se v pondělí otevře vratná rampa u Lihovaru, aby se řidiči jedoucí z jihu města po Strakonické dostali na druhý břeh.

Rozšířila se také Strakonická, na které bude nový pruh sloužit jako přednostní pruh pro autobusy. „Vydělají na tom úplně všichni. Cestující v MHD se přepraví rychleji do cíle. Lidé tak budou více motivovaní využít autobusovou dopravu. Řidičům aut se zase uvolní místo po lidech, co přesednou do autobusů,“ popsal pražský primátor Zdeněk Hřib.