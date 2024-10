Pod Hřibem a Svobodou se Praha ocitla v klinické smrti, říká zastupitel ANO

Ondřej Prokop v pořadu Rozstřel hned na úvod vyzval k rezignaci pirátského náměstka primátora Zdeňka Hřiba, a to kvůli kolabující dopravě v Praze.

„Myslím si, že by to měla koalice SPOLU primárně vyřešit a buď odvolat Zdeňka Hřiba, který situaci nezvládá a nahradit ho jiným pirátem, nebo jednat o nějakém jiném uspořádání.“

S dopravou podle něj bojovala dosud všechna vedení magistrátu, ale v tuto chvíli jsou prý problémy neúnosné. „Vyústilo to až do dopravního pekla a netýká už se to jen motoristů. Zpožďují se i tramvaje, minulý týden se jich dvacet zaseklo v Praze 8. Lidé následně museli do práce utíkat po svých.“

„Zpožďují se také autobusy,“ doplňuje Prokop. „A je to způsobeno tím, že dnes nikdo nekoordinuje dopravní uzavírky. Dřív to dělal buď primátor, nebo radní pro dopravu. Ale dnes to Bohuslav Svoboda se Zdeňkem Hřibem svěřili úředníkovi, který nenese žádnou politickou odpovědnost.“

Zvládá vedení Prahy dopravní situaci v hlavním městě? Ano 14 %(38 hlasů) Ne 86 %(233 hlasů)

Odpovědní jsou Hřib se Svobodou

Navíc podle něj tento úředník ani nemá kompetence některé opravy odložit. „A tak se třeba stane, že máme zpožděnou opravu Barrandovského mostu, stojí nám kvůli tomu Jižní spojka, ale nikdo neřekl Ředitelství silnic a dálnic a ministrovi dopravy, že se budou slučovat třetí a čtvrtá etapa rekonstrukce Barrandovského mostu: z dvou let na jeden rok.“

„Proto se rozkopal Pražský okruh u Zbraslavi, což je objízdná trasa Jižní spojky a Barrandovského mostu. No a pokud by to chtěl někdo objet přes centrum, což je další možná objízdná trasa, tak na magistrále máte u Muzea zúžení ze čtyř pruhů na dva. Jsou tedy rozkopané všechny tři páteřní komunikace, které slouží k průjezdu nebo objezdu Prahy,“ kritizuje Ondřej Prokop.

A to podle něj není jediný problém. „Všechno se zpožďuje. Vzpomeňte si na sliby kolem metra D. To je dnes největší investiční akce Prahy. V roce 2019 se zahájila stavba a tehdy ještě primátor Zdeněk Hřib říkal, že v roce 2027 se metrem svezeme poprvé. Dneska už říká, že to bude až v roce 2031. Takže za šest let jeho vlády dokázal nabrat čtyři roky zpoždění. To je něco neuvěřitelného.“

Prokop následně prohlásil, že odpovědnost za to nenese jen Pirátská strana prostřednictvím Zdeňka Hřiba.

„Odpovědný je i primátor Bohuslav Svoboda. Ale ten není schopen celý problém obsáhnout. Má problém, že se nevzdal funkce poslance, a dokonce ani své soukromé gynekologické praxe. Ale být primátorem hlavního města, to je práce na dva plné úvazky, ne na vedlejšák. Prostě není schopen všechny detaily pojmout a kompetentně rozhodovat.“

Zastavte privatizaci bytů

Prokop pak kritizoval současné vedení hlavního města i za to, že není schopné zajistit výstavbu nových bytů. „V Praze by se každoročně mělo postavit deset tisíc nových bytů. Když se to sečte, trpí hlavní město deficitem 85 tisíc bytů. Pro začátek by stačilo, kdyby Praha městské byty neztrácela. Za dva roky primátorování Bohuslava Svobody Praha ztratila přes 500 obecních bytů i po započtení toho, že některé nové postavila.“

Prokop by tedy okamžitě pozastavil privatizaci stávajícího bytového fondu. „V dnešní době je Praha na katastrofických číslech. Bytový fond dnes ani nestačí pro profese, které městské byty potřebují: to jsou učitelé, lékaři, sestřičky, hasiči, městští policisté a další. Praha prostě musí stavět nové městské byty.“

Kde by tyto byty měly vznikat? Nemůže za zdržovaní v bytové výstavbě zdlouhavé stavební řízení? Které jsou podle něj klíčové dopravní stavby v Praze? A jak by vyřešil problematické parkování? I na to odpovídal šéf hnutí ANO v Praze Ondřej Prokop v Rozstřelu.