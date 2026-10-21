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Rozkopaný chodník v centru komplikuje život pěším i obchodníkům. Někteří chtějí odškodnění

Jana Sobíšková
  16:25
Oprava chodníku v pražské Karmelitské ulici komplikuje provoz místních podniků. Zatímco v pondělí dělníci zavalili sutí vstupy do dvou restaurací, v úterý a ve středu čekalo podobné překvapení další prodejce. Někteří hlásí výrazný pokles tržeb a chtějí žádat náhradu ušlého zisku. O stavebních pracích je podle jejich slov nikdo předem neinformoval.

„Podívejte se, jak to tady vypadalo, taková hromada vybagrovaného materiálu přímo před vchodem,“ ukázala redaktorce fotku prodavačka v obchodě se suvenýry Smaltum v Karmelitské. Podle ní tu od pondělka, kdy práce v tomto úseku chodníku zintenzivněly, zaznamenali výrazný pokles tržeb.

Prodavač ze sousedního Staročeského lahůdkářství bude žádat kompenzaci ušlého zisku, totéž zvažují i další redakcí oslovení prodejci.

Problémy začaly v pondělí ráno, kdy provozovatelé několika podniků našli před svými vchody hromady vybouraného asfaltu. Dělníci bagrem rozkopali chodník v celé jeho šířce. Chodci se museli prodírat přes velké kusy suti, někteří překážky obcházeli po tramvajových kolejích. Do několika provozoven se dopoledne nedostali zákazníci ani zásobování.

„Nikdo nám o tom nedal vědět, přitom muselo být už v neděli jasné, že neotevřeme. Musel jsem obvolat zaměstnance, ať nechodí a budu řešit, co se děje a zjišťovat, jak dlouho bude chodník v takovémhle stavu,“ popsal v pondělí Daniel Válek, provozovatel restaurace Yellow.

Před podnikem mu zrovna zastavila dodávka se surovinami, závozník opatrně našlapoval na šikmý kus sutiny ležící přes další kusy asfaltu, aby se dostal k objednavateli. Ten ho ale posílá pryč. „Nemůžu zboží převzít, zůstaneme zavření,“ vysvětlil před dvěma dny.

Nakonec ještě téhož dne otevřel, to když dělníci na jeho popud odklidili vybouraný materiál od dveří jeho provozovny a umožnili zákazníkům průchod. „Nakonec jsme přišli jen o část dne, ale škodu máme,“ uvedl Válek.

Podle mluvčí Prahy 1 Karolíny Šnejdarové přitom měly opravy probíhat postupně, vždy pouze na podélné polovině chodníku, aby zůstal zachován pěší provoz i přístup do jednotlivých podniků.

V pondělí však dělníci rozkopali chodník v celé šířce. Z rozhovorů s reportérky iDNES.cz pracovníky na místě vyplynulo, že při zadávání prací došlo k nedorozumění.

Ve středu už byl chodník podélně přehrazen zábradlím, aby chodci mohli pohodlněji procházet. Stavební práce však nadále komplikují provoz místních obchodů.

Redakce iDNES.cz se opakovaně pokoušela získat vyjádření Technické správy komunikací, která opravu chodníku ve své správě zadala, vyjádření však mluvčí Barbora Lišková neposkytla.

Stav odmítl komentovat také stavbyvedoucí společnosti DAP, která práce provádí, a kterého redaktorka oslovila na místě.

Kdo za komplikace a nedostatečnou informovanost obchodníků nese odpovědnost, tak není jasné.

Rozkopaná Karmelitská ulice v centru Prahy. (21. října 2026)
Rozkopaná Karmelitská ulice v centru Prahy. (21. října 2026)
Rozkopaná Karmelitská ulice v centru Prahy. (21. října 2026)
Rozkopaná Karmelitská ulice v centru Prahy. (21. října 2026)
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