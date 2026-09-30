Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nedostatky byly v jídelně i před epidemií, říká ředitel. Obnova důvěry potrvá týdny

Matěj Svěrák
  15:00

Fotogalerie32 Premium

Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy se za zpřísněných hygienických podmínek vrátila do provozu. Na snímku je ředitel školy Libor Skala. (30. září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Masarykova základní školy v pražském Újezdu nad Lesy, kde kvůli jídlu ve školní kuchyni došlo k rozsáhlé epidemii salmonelózy, se v přísném hygienickém režimu vrací do běžného provozu. Ředitel školy Libor Skala v rozhovoru pro iDNES.cz popsal hygienická opatření i další plány. „Už před vypuknutím té epidemie byly ve školní jídelně nedostatky, řekněme administrativního charakteru,“ sdělil Skala.

Jedna z posledních informací od hygieny je, že šetření se týká i tepelné úpravy celého denního menu jako takového. Zmiňovala se tam i polévka a teplotní úprava vajec. Jak jste s šetřením hygieny obeznámen?
Myslím, že máme úplně stejné informace a musíme si počkat na závěry šetření hygieny.

Kolik máte ve středu ve škole žáků a učitelů?
Podle systému máme ve škole už 63 procent žáků. Učitelů na této budově je šedesát, z toho pětatřicet je zdravých a pětadvacet nemocných. Žáků v plném počtu by mělo být 705, dneska jich je 447.

Upřímně vám řeknu, že jak se vždy o přestávce modlím, aby ta škola byla tišší, tak teď už se těším, až to tady zase bude pořádně burácet.

Libor Skalaředite Masarykovy základní školy, Újezd nad Lesy

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo

Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)

Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...

S gentlemany vyrazil na vyjížďku prezident Pavel. Pražské místo srazu bylo tajné

Distinguished Gentleman’s Drive

Praha zažila první ročník Distinguished Gentleman’s Drive. Do ulic vyrazily desítky klasických aut starších 40 let, jejich posádky ovšem nejely jen pro radost. Hlavním cílem akce je podpora mužského...

Po rekonstrukci za miliardy ožívá Průmyslový palác. Zcela nové je levé křídlo zničené požárem

Průmyslový palác se otevírá veřejnosti. (24. září 2026)

Po čtyřleté rekonstrukci se otevřel Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Část dominanty Holešovic zničil v roce 2008 požár, oprava ale začala až v roce 2022. Měla skončit už loni, ale kvůli...

Tragická smrt na vysokoškolských kolejích. Po pádu z budovy zemřela nezletilá dívka

Pražské koleje Kajetánka v Břevnově

K pádu mladé ženy z jednoho z horních pater budovy kolejí v Praze 6 vyjížděli policisté v úterý večer. Podle dostupných informací za událostí nestojí cizí zavinění, policie však událost nadále...

Při nehodě na Pražském okruhu zemřeli dva cizinci, dalších šest lidí se zranilo

Nehoda na Pražském okruhu. Zemřeli dva cizinci, další lidé byli zraněni. (25....

Při srážce nákladního auta a dodávky na Pražském okruhu v noci na pátek zemřeli dva lidé a dalších šest bylo zraněno. Řekl to policejní mluvčí Richard Hrdina. Příčiny nehody policie šetří.

Nedostatky byly v jídelně i před epidemií, říká ředitel. Obnova důvěry potrvá týdny

Premium
Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy se za zpřísněných hygienických...

Masarykova základní školy v pražském Újezdu nad Lesy, kde kvůli jídlu ve školní kuchyni došlo k rozsáhlé epidemii salmonelózy, se v přísném hygienickém režimu vrací do běžného provozu. Ředitel školy...

30. září 2026

Greenpeace svým billboardem kritizovala Motoristy. Zelení džihádisté, reagoval Macinka

Greenpeace ČR překrylo u pražského Kačerova volební billboard hnutí ANO...

Ekologická organizace Greenpeace ve středu ráno překryla u pražského Kačerova volební billboard s kandidátem ANO na pražského primátora Janem Hušbauerem. Nahradila ho transparentem s vyobrazením...

30. září 2026  14:43

Rozhodují o vás bez vás. Tato česká města nejvíce mlží

Nejlépe, i když s rezervami, přistupují k transparentnosti ve stotisícovém Liberci.

Města rozhodují o miliardách a vašem okolí, často se to ale dozvíte jako poslední. Nový průzkum Transparentní Česko 2026 ukázal, že řada radnic před občany skrývá podklady, hlasování i lukrativní...

30. září 2026  14:37

Enormní zájem o novou lanovku na Petřín. Frontu si každý den vystojí tisíce lidí

První jízda nové lanové dráhy na pražském Petříně. (21. září 2026)

Zájem o svezení novou lanovkou na Petřín je enormní. Dopravní podnik za prvních osm dní ostrého provozu zaznamenal bezmála 100 tisíc cestujících a přidal téměř 200 jízd mimo pravidelný jízdní řád.

30. září 2026  13:22

MHD zdarma i konec chaosu v dopravě. Lídři na primátora Prahy se střetli v Superdebatě

Superdebata kandidátů na pražského primátora na iDNES.cz s moderátorem...

Nedostupné bydlení zůstává jedním z hlavních problémů Prahy. Budoucí vedení metropole však bude muset řešit i mnoho dalších výzev, například v oblasti dopravy. O tom, jak si s nimi chtějí poradit,...

29. září 2026  12:36,  aktualizováno  30. 9. 12:33

Dali pražským bezdomovcům 100 tisíc a sledovali, jak je využijí. Výsledek překvapil

Premium
ilustrační snímek

Když se Roman přestěhoval do Prahy za prací, nečekal, že zanedlouho skončí na ulici. Firma, pro kterou pracoval, mu nezaplatila, a on náhle neměl z čeho uhradit bydlení. Jeho příběh ukazuje, jak...

30. září 2026  12:20

Přijede bibliobus. Ropid v Holešovicích slibuje celý den literatury včetně autorského čtení

Bibliobus z minulých ročníků festivalu Týden knihoven.

Pražská integrovaná doprava v pátek promění zastávku Nádraží Holešovice ve speciálně upravený prostor určený pro čtení, deskové hry a hudbu. Pořadatelé zároveň lákají ty zájemce, kteří si přejí...

30. září 2026  12:02

Muzeum Dinosauria v Praze oslaví pět let. Poprvé ukáže novou kostru Tenontosaura

Dinosauria Museum Prague slaví pět let. Návštěvníkům poprvé představí novou...

Dinosauria Museum Prague, které se nachází nedaleko ruzyňského letiště, oslaví v sobotu 3. října pět let od svého otevření. Při této příležitosti návštěvníkům poprvé představí novou kostru...

30. září 2026  10:32

Do školy se po epidemii salmonelózy vrátila jen polovina žáků. Obědy budou dovážet

Žáci Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy se po neplánovaném volnu...

Žáci Masarykovy základní školy v pražském Újezdu nad Lesy se po několika dnech ředitelského volna vrátili zpět do lavic. Děje se tak poté, co stovky strávníků onemocněly po konzumaci prošlých vajec,...

30. září 2026  7:28,  aktualizováno  10:27

Třímetrový orloj z kostek oživí prodejnu Lego v Praze. V Kladně vznikal 1 980 hodin

Třímetrový model pražského orloje ze stavebnice Lego bude jednou z hlavních...

Třímetrový pražský orloj ze stavebnice Lego, který vznikal v Kladně, se na podzim představí návštěvníkům nové prodejny v ulici Na Příkopě v Praze. Kostičkový model bude jednou z jejích hlavních...

30. září 2026  10:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Napětí u městské policie v Kralupech. Strážníci sepsali petici kvůli šikaně

Premium
Část strážníků v Kralupech nad Vltavou sepsala petici proti zástupci ředitele.

Je polovina června a 27letý muž stojí na mostě T. G. Masaryka v Kralupech nad Vltavou, v rukou svírá dopis na rozloučenou a chce skočit dolů. Rozešel se s přítelkyní a situaci psychicky nezvládl.

30. září 2026

Nehoda sedmi aut komplikovala provoz na D6 před Prahou, roli sehrálo i ranní slunce

ilustrační snímek

Ranní provoz na dálnici D6 před Prahou zkomplikovala na několik hodin dopravní nehoda. Bouralo sedm aut. Podle policie svou roli mohlo sehrát i ranní slunce.

30. září 2026  8:52,  aktualizováno  9:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×