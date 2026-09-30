Jedna z posledních informací od hygieny je, že šetření se týká i tepelné úpravy celého denního menu jako takového. Zmiňovala se tam i polévka a teplotní úprava vajec. Jak jste s šetřením hygieny obeznámen?
Myslím, že máme úplně stejné informace a musíme si počkat na závěry šetření hygieny.
Kolik máte ve středu ve škole žáků a učitelů?
Podle systému máme ve škole už 63 procent žáků. Učitelů na této budově je šedesát, z toho pětatřicet je zdravých a pětadvacet nemocných. Žáků v plném počtu by mělo být 705, dneska jich je 447.
Upřímně vám řeknu, že jak se vždy o přestávce modlím, aby ta škola byla tišší, tak teď už se těším, až to tady zase bude pořádně burácet.