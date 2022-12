Výstavba v Letňanech bude postupná, mírní architekt obavy obyvatel i radnic

„Zatím máme jen nástřel územní studie, která prověřuje kapacitu toho brownfieldu. Důležité je, že tam nebudou jen byty, ale také na místě vzniknou nějaké pracovní příležitosti,“ říká Cigler o projektu, jehož investorem je Odien Group.

Jsou obavy lidí z Letňan a sousedních městských částí kvůli plánované výstavbě oprávněné?

Myslím, že nejsou. Snažíme se, aby negativní jevy v území byly kompenzovány těmi pozitivními.

Mluvil jste s místními občany? Znáte jejich názor na projekt?

Během několika posledních let jsme měli mnoho jednání i prezentací a velice důkladně připravených studií. Lidé mají nejčastěji obavy související s dopravou. Celá problematika je ale trochu složitější – záleží rovněž na domluvě investora s městskými částmi. A v tomto případě je v trojúhelníku i magistrát. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček se také některých jednání účastnil. Náš projekt podporuje. Jeho tým připravuje smlouvu a její konkrétní podobu ještě developer Odien Group s městem ladí – jde o takzvané kontribuce, tedy prostředky, které investor zaplatí městu a mohou sloužit například pro výstavbu infrastruktury. Do toho ještě probíhají jednání s městskými částmi a ty mají ještě své požadavky. Aby to nebylo jednoduché, tak městské části se na podobě projektu neshodují. Pro investora je to velmi těžká situace. Někomu vyhovět znamená zase nevyhovět dvěma dalším.

Jak se daří nacházet mezi všemi zúčastněnými kompromis?

Zatím máme jen nástřel územní studie, která prověřuje kapacitu brownfieldu. Důležité je, že tam nebudou jen byty, ale také na místě vzniknou pracovní příležitosti. Podle nás by mělo být v této části města možné umístit například i nerušící výrobu. Jde o to, aby tam lidé mohli pracovat i bydlet a nezatěžovali dopravní infrastrukturu v okolí.

Počítáte také s kancelářskou plochou?

Bydlení versus kanceláře budou asi v poměru 60 ku 40, ale striktně to zatím dané není – počítáme s nějakou flexibilitou. Možná projekt ovlivní ekonomická situace.

Kde je ale zaručeno, že pokud se sem lidé nastěhují, tak si zde nebo někde v sousedství najdou práci a nezatíží tím dopravní infrastrukturu?

To zaručeno není. Ale je důležité, že taková možnost vůbec vznikne. To, že máme teď dopravní infrastrukturu přetíženou, vzniklo špatným územním plánováním v minulosti. Když se stavěla panelová sídliště, tak tam pracovní příležitosti nebyly téměř žádné. Jakési funkční členění města bylo sice dobře míněné, ale v současnosti už nefunguje a zapříčinilo to celou řadu problémů, jako jsou nepředstavitelné dopravní zácpy po celém světě. Města jsou živé organismy. Projektanti často území k něčemu předurčují, ale život pak mnohdy chce něco jiného.

Architekt Jakub Cigler Architekt se narodil v Praze v roce 1960 a pro svůj obor se rozhodl ve dvanácti letech. „Můj táta je sklářský sochař a maminka byla malířkou. Oni s architekty hodně spolupracovali, takže jsem je od dětství viděl při práci,“ říká Cigler. Později vystudoval architekturu na ČVUT v Praze. Spolupracoval s architektonickým ateliérem Future Systems v Londýně i přímo s jeho zakladatelem Janem Kaplickým. Je autorem projektu Visionary v Praze 7 a budovy Radia Svobodná Evropa. či krytá sportoviště. Díky tomu zůstane zachován industriální charakter původní Avie. Těch zmíněných dvanáct tisíc lidí, kteří by tam třeba začali bydlet nebo pracovat, je opravdu v nedohlednu. Také je důležité, aby město v okolí vybudovalo další infrastrukturu kromě té zmíněné komunikace, o kterou se postará developer. Již teď ale má projekt dobré napojení na železnici, zastávka je kousek od areálu a vlakem to do centra trvá patnáct minut. Železniční dopravu je v této lokalitě možné v budoucnu posílit. Do areálu Avie budou také jezdit tramvaje.

Vraťme se ale do Letňan...

Zatím není ani schválena změna územního plánu, takže výstavba je ještě vzdálená. V projektu se počítá s kapacitou až pro 12 tisíc obyvatel. Máme ale harmonogram zástavby, jak by mohla postupně vznikat. První fáze bude v roce 2025, nebo 2026. Nejprve se postaví silniční propojka mezi Kosteleckou a Veselskou, která dopravně odlehčí Letňanům. Bude to nová komunikace, která nezatíží ze strany Čakovic Letňany. To byla i velká obava radnice a něco podobného znají z dob, kdy byl areál Avie průjezdný. Teprve po dokončení uvedené komunikace se bude pokračovat s první zástavbou. Ta bude nejprve jen pro 585 obyvatel v 325 bytech. Původní záměr byl, že toto vznikne někdy okolo roku 2025, jenže od doby, kdy to bylo určeno, se dva roky nic nedělo. Celý projekt má proto skluz. Nyní se počítá s tím, že do roku 2030 bude 954 obyvatel. V roce 2040 už by byla postavena jedna škola se dvěma školkami. Školy je tam možné vybudovat na třech místech, školky na pěti. Nechceme, aby rodiny, které se sem přistěhují, zatěžovaly kapacitu místních škol a školek.

Kdo vybudování nových škol a školek zaplatí?

Bude záležet na tom, jak se developer dohodne s městskou částí.

Kdy se počítá se zástavbou celého areálu?

Celé území bude využito až někdy v letech 2045 až 2050. Ale zůstanou tam některé stávající průmyslové haly například pro nějakou tržnici či krytá sportoviště. Díky tomu zůstane zachován industriální charakter původní Avie. Těch zmíněných dvanáct tisíc lidí, kteří by tam třeba začali bydlet nebo pracovat, je opravdu v nedohlednu. Také je důležité, aby město v okolí vybudovalo další infrastrukturu kromě té zmíněné komunikace, o kterou se postará developer. Již teď ale má projekt dobré napojení na železnici, zastávka je kousek od areálu a vlakem to do centra trvá patnáct minut. Železniční dopravu je v této lokalitě možné v budoucnu posílit. Do areálu Avie budou také jezdit tramvaje.

Už znáte nějaké rozložení bytů podle jejich velikosti? Mluví se například o rostoucím trendu takzvaných singles – to by mohlo znamenat větší poptávku po garsonkách.

Zatím počítáme s vyváženým poměrem různě velikých bytů. To znamená, že je nejvíce 2+kk a 3+kk, naopak 1+kk a 4+kk budou v menšině. Také se ale může stát, že bude nutné vybudovat nové studentské koleje a objekty pro důchodce. Naopak je v Letňanech nepravděpodobné, že by se tam prodávaly jednotky, které by sloužily pro ubytování prostřednictvím Airbnb.

Půjde o nějaké luxusnější byty?

Počítáme s tím, že zde vzniknou jednotky, které budou více dostupné za nějaké nižší náklady, zároveň nemluvíme o žádném sociálním bydlení. Jestli tam budou například plastová okna, zatím říct nedovedu.

Jak bude vyřešeno parkování?

Musíme se v tomto směru řídit hlavně pražskými stavebními předpisy. Jsem ale zastáncem toho, aby se stavěly i bytové domy zcela bez garáží třeba pro lidi, kteří se rozhodnou nemít auto. Bohužel legislativa toto zatím neumožňuje.