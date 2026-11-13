V jakém stavu bude Praha za čtyři roky, až budete bilancovat své končící volební období?
Spoustu pozitivních projektů chceme rozjet. Věřím, že ty, které máme nyní připravené, budou již v realizaci. A další záměry připravíme, aby se mohly uskutečnit v dalším volebním období s novou garniturou. V nynější široké koalici pro to cítím mimořádnou shodu. Chceme také udržet Prahu jako bezpečné město. Ale co nedokážeme odhadnout pro následující čtyři roky, jsou vnější vlivy.
Volební výsledek čtu tak, že se Praha má o pozemky starat, nikoli je prodávat.