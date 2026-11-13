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Rozestavíme dva tisíce bytů. Povolování se v Praze zkrátí o dva tři roky, říká Hlaváček

Jan Bohata
  9:00
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Petr Hlaváček (Starostové) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Výstavba bytů, klíčových dopravních staveb, ale také třeba škol a zdravotnických zařízení. To v následujících čtyřech letech bude řešit nastupující politická garnitura v čele s primátorem Petrem Hlaváčkem (STAN). „Chtěli bychom mít rozestavěných dva tisíce bytů a dalších dva tisíce připravit. Soukromý sektor by se měl dostat na osm deset tisíc bytů ročně,“ sdělil Petr Hlaváček.

V jakém stavu bude Praha za čtyři roky, až budete bilancovat své končící volební období?
Spoustu pozitivních projektů chceme rozjet. Věřím, že ty, které máme nyní připravené, budou již v realizaci. A další záměry připravíme, aby se mohly uskutečnit v dalším volebním období s novou garniturou. V nynější široké koalici pro to cítím mimořádnou shodu. Chceme také udržet Prahu jako bezpečné město. Ale co nedokážeme odhadnout pro následující čtyři roky, jsou vnější vlivy.

Volební výsledek čtu tak, že se Praha má o pozemky starat, nikoli je prodávat.

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