Šest zraněných po srážce tří aut na Příbramsku

Jedno osobní auto vyjelo do protisměru, kde se střetlo s protijedoucím vozem a poté se ještě srazilo s protijedoucí dodávkou. „Všechna vozidla skončila po nehodě v příkopu mimo komunikaci,“ sdělil Truxa.
Podle jeho slov nebylo na vině požití alkoholu před jízdou. Dva lidé byli zraněni těžce, ostatní lehce.
„V péči jsme měli šest pacientů. Ženu se středně těžkými zraněními jsme po ošetření transportovali letecky do Fakultní nemocnice v Motole. Středně těžce zraněného muže jsme sanitkou odvezli do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,“ uvedla mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.
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Na místě ošetřili také čtyři pacienty s lehčím zraněním. Tři z nich putovali do příbramské, jeden do hořovické nemocnice.
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