V Praze přibude pruhů vyhrazených pro MHD, upřednostní ji i další křižovatky

Řazení v pruzích bude změněno například v Horňátecké ulici v Praze 8. Před křižovatkou s Přemyšlenskou pojedou auta nově v levém pruhu přímo. Pravý pruh bude určen pro odbočení vpravo s povolením jízdy rovně pro autobusy.

Podobně budou upraveny i předchozí křižovatky Horňátecké s Mirovickou a Třeboradickou. „Díky tomu pojede většina vozidel levým pruhem a autobusy plynuleji pravým,“ uvedl Drápal.

Nový vyhrazený pruh pro MHD vznikne na Trojském mostě ve směru z centra. Levý jízdní pruh bude vyhrazen pro autobusy, ostatní vozidla pojedou v pravém pruhu. V nedaleké ulici Pod lisem v Troji bude prodloužen buspruh v tramvajovém pásu pro linky 112 a 234.

Změny se dotknou i Modřanské ulice. V roce 2026 by měl být dokončen Dvorecký most, který budou využívat linky 118, 196 a 197 místo Barrandovského. Ve směru do centra vznikne buspruh jako prostřední pruh v řazení před Jeremenkovou ulicí se zastávkou za křižovatkou. Ve směru z centra bude levý pruh změněn na odbočovací do Branické hned za křižovatkou s Jeremenkovou.

„Nové vyhrazené pruhy pro autobusy se snažíme projektovat s maximální ohleduplností i pro ostatní účastníky silničního provozu. Mnohdy totiž stačí jen vhodně přeskládat řadicí pruhy před křižovatkami, aniž bychom omezili celkový průjezd aut v nejžádanějších směrech. Také se snažíme maximalizovat jízdu autobusů po tramvajových tělesech,“ uvedl ředitel Ropidu Petr Tomčík.

V roce 2024 v Praze přibyly necelé dva kilometry vyhrazených pruhů. Nachází se například na trase Evropská - Jugoslávských partyzánů - Podbabská v Praze 6, v Petrovicích na Novopetrovické a také v Zálesí u křižovatky s ulicí Nad Lesním divadlem.

Loni byl také upraven režim na několika světelných křižovatkách, aby přednost v jízdě dostaly spoje MHD. U autobusů se jedná o deset křižovatek, u tramvají o dvě.

„Díky naší dlouholeté snaze o preferenci tramvají na křižovatkách se Praha řadí mezi špičky světového žebříčku. Přednostní průjezd tramvají umožňuje už téměř 94 procent všech světelně řízených křižovatek, u autobusů je to 310 křižovatek. A i v roce 2025 budeme v jejich rozšiřování pokračovat,“ uvedl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti). Autobusy mají nyní preferenci na zhruba na 58 procentech křižovatek.

Úpravy křižovatek vznikají ve spolupráci Ropidu, dopravního podniku a Technické správy komunikací. Schválit je musí policie.