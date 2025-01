Rok 2025 rozproudí v Praze pop i sportovní klání. Na co se můžete těšit?

Výročí nejen válečná 80 let: Jedno z nejvýraznějších výročí, připomínaných nejen v Praze, bude 80. let od konce 2. světové války. Například organizace Paměť národa nabízí v rámci vzpomínek světelné projekce, videomapping v centrech měst, venkovní výstavy vyprávějící místní příběhy z války, maraton filmových večerů, debat a vzdělávacích aktivit. Prezidentské milníky: Ve vězeňské nemocnici zesnul 27. června 1945 prezident Emil Hácha. V zapomenutí 28. ledna před 50 lety zemřel prezident Antonín Novotný. 900 let: Tolik již uplyne od smrti děkana svatovítské kapituly Kosmy, autora legendární latinsky psané Kroniky Čechů.

Fandové rockových legend se v poslední květnový den mohou těšit na show, kterou na letišti v Letňanech rozpoutá britská metalová ikona Iron Maiden. Na turné skupina vyráží u příležitosti 50 let od svého založení baskytaristou Stevem Harrisem na konci roku 1975.

„Zahrajeme klasiky a fanoušky oblíbené skladby z prvních devíti alb, od Iron Maiden po Fear Of the Dark. Některé z nich jsme nehráli už léta a v budoucnu už je pravděpodobně nikdy nezahrajeme. Několik měsíců tvrdě pracujeme na přípravě ještě velkolepější a propracovanější nové show, která oživí písně víc, než se nám to kdy podařilo,“ slibuje manažer skupiny Rod Smallwood.

Dámy v aréně

Na hvězdné muzikanty bude možné vyrazit také v předjaří. V O2 areně vystoupí 12. března Lenny Kravitz a zhruba o dva týdny později v sousedním O2 universu vystoupí popová star Anastacia. I na jejím koncertě se bude vzpomínat. Turné se uskuteční u příležitosti 25 let od vydání zpěvaččina debutového studiového alba. „Neměla jsem možnost absolvovat turné ke svému prvnímu albu, o to je toto turné výjimečnější,“ sdělila Anastacia.

V rámci svého rozlučkového turné Girls Just Wanna Have Fun zamíří do Prahy popová ikona 80. let Cyndi Lauper, kterou bude 23. února hostit také O2 arena. Do této velké haly zamíří 27. a 28. května i Dua Lipa, trojnásobná držitelka cen Grammy.

Nabitý kalendář mají hudební fanoušci tradičně v létě. Na letišti v Letňanech odehraje dva koncerty, 9. a 11. června, oblíbená americká kapela Imagine Dragons. Na stejném místě ji 15. června vystřídá rocková legenda Bruce Springsteen. Následovat bude Lionel Richie, který ohlásil evropské turné s názvem Say Hello To The Hits, v metropoli se představí 6. července.

Punk-rocková skupina The Offspring svoji show rozjede 2. října ve Sportovní hale Fortuna v Holešovicích.

Závody ve Vltavě i kolem ní

Nejen hudbou bude v nadcházejícím roce rezonovat hlavní město. Hrát se bude o postup na fotbalové mistrovství světa. Z prosincového losování plyne, že Češi se v rámci kvalifikace utkají s Francií či Chorvatskem, Černou Horou, Gibraltarem a Faerskými ostrovy. Kvalifikace tým odehraje od 22. března do 17. listopadu, o tom, které zápasy uvidí diváci v Praze, se teprve rozhodne.

Tradičním sportem se v hlavním městě stávají maratonské běhy. Pražský mezinárodní maraton, vrcholný závod sezony, pořadatelé naplánovali na 4. května.

Češi jsou v kanoistickém slalomu silní již mnoho let a akce jejich mezinárodní organizace ICF konané v Praze vždy přitahují nejlepší vodáky na světě i početné publikum. Další ze série závodů Světového poháru ve vodním slalomu se letos pojede od 26. června v Troji.

Atraktivní jsou také závody dračích lodí. Do nich se zapojují sportovní, amatérské i firemní posádky. Nejstarší utkání těchto plavidel pod názvem Prague Dragon Boat Festival odstartuje podle propozic od 16. května na Vltavě u podolských břehů. Od 20. listopadu v 02 areně odstartuje také galashow světového parkuru nazvaná Global Champions Prague Playoffs, což je také finále světové série.

Na jaře se v Praze uskuteční další ročník závodu mistrovství světa na ploché dráze seriálu FIM Speedway Grand Prix. Prestižní plochodrážní závod, jehož se účastní světová špička v této branži, se na stadionu Markéta pojede 31. května 2025.