Variant polohy nového Rohanského mostu je několik, dříve bude stát lávka

Karlín a Holešovice zatím v úseku mezi Hlávkovým a Libeňským mostem propojuje jen přívoz. V budoucnu tyto dvě čtvrti získají rovnou dvě nová spojení.



Blíže k výstavbě má lávka pro pěší a cyklisty, která se má začít stavět už příští rok. Připravuje se také nový Rohanský most. Ten má propojit Holešovice s Rohanským ostrovem, kde plánuje na začátku příštího roku začít developer Sekyra Group stavět novou velkou čtvrť Rohan City.

Ještě než město provede změnu územního plánu, kterou nový most potřebuje, musí rozhodnout o jeho přesné poloze. S přípravami stavby v úterý zástupci města seznámili veřejnost.



„Prezentovali jsme aktuální stav věcí v přípravě Rohanského mostu a potřebnou změnu územního plánu. Participace občanů při přípravě infrastrukturních staveb je důležitá součást celého procesu,“ říká náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Plánovaný most má sloužit pěším, cyklistům, automobilům i tramvajím. Cílem je zlepšit dopravní dostupnost nové čtvrti v Karlíně a zároveň odlehčit přetíženému Libeňskému mostu. Právě vznik nového tramvajového propojení je zásadní pro Prahu 7.



„Nejde nám ani tak o umístění mostu, jako o to, aby vzniklo kvalitní tramvajové spojení do Karlína a dále do centra a zároveň aby vzniklo přívětivé nábřeží,“ říká místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová (Praha 7 sobě).

O přesné poloze mostu se stále diskutuje. Nejpravděpodobnější varianta je propojení ulic Jateční na holešovické straně a Urxovy v Karlíně. Důležitý však bude také způsob, jakým se nový most na stávající komunikace napojí.

„Nejedná se totiž jen o most, ale i o jeho předmostí, které vždy zahrnuje úpravu nábřeží, ulic a zelených ploch. Na karlínské straně bude most například překračovat velký park, který se v následujících letech bude tvořit. Jde o park s velkým potenciálem a rozlohou jen o něco menší než Stromovka,“ dodává Burgerová.



Na holešovické straně je přesné umístění mostu zatím nejisté. Navrhované varianty totiž vadí některým obyvatelům domů v okolí Jateční, jelikož by jim stavba vyrostla přímo pod okny.

Snazší situaci má Praha 8, na jejímž území se most napojí na teprve vznikající zástavbu. „Máme oproti Praze 7 ještě možnost variability. Přikláníme se k vyústění do ulice Urxova. Zvažovali jsme i variantu do Thámovy, ale z technických důvodů to nejde, protože ta ulice by nebyla dostatečně průjezdná pro tramvaje, auta i kola naráz,“ říká radní Prahy 8 pro strategický rozvoj Tomáš Hřebík (TOP 09 a STAN).

Zároveň je však podle něj potřeba, aby magistrát postupoval rychle a co nejdříve vypsal na nový most architektonickou soutěž, ideálně už v průběhu příštího roku.



„Magistrát zbytečně přešlapuje nad řešením a pořád předkládá nové názory. Rohanský ostrov se rychle rozvíjí, takže požadujeme rychlost rozhodnutí a předvídatelnost, aby se na něm mohlo bez obav stavět a plánovat,“ dodává Hřebík.

Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka (Spojené síly pro Prahu/TOP 09) se však Rohanský most v nejbližších letech stavět nezačne. Přednost dostane například Dvorecký most, který propojí Prahu 4 a Prahu 5 na úrovni Podolí a Zlíchova. Jeho stavba by mohla začít v roce 2022.

Lávka přes Štvanici

Blíže stavbě je lávka pro pěší, která propojí Holešovice s Karlínem přes cíp ostrova Štvanice. Podle ředitele Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřeje Boháče by se lávka měla začít stavět příští rok a hotová bude v průběhu roku 2022. Náklady na její výstavbu budou okolo 200 milionů korun.

Lávka překlene 38 metrů mezi Karlínem a Štvanicí a 149 metrů mezi Štvanicí a Holešovicemi. Na holešovickém břehu Vltavy bude nástup na lávku na Bubenském nábřeží před branou do Pražské tržnice. V Karlíně na Rohanském nábřeží vyústí na cyklostezku vedoucí po protipovodňové bariéře.

„Lávka je nyní v povolovacím procesu, letos nebo nejpozději příští rok na jaře by měla mít stavební povolení,“ řekl Boháč. Lávku pro město navrhl architekt Marek Blank. Po jejím dokončení by měl mezi Holešovicemi a Karlínem přestat jezdit přívoz.