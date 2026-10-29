„Řekli mi, že mám k dispozici židli, která je v pokoji pro návštěvy, rozkládací křesílka mohou využít jen rodiče dětí do šesti let,“ popsala redakci iDNES.cz Lenka, která v uplynulém týdnu doprovázela svou desetiletou dceru na oddělení chirurgie v motolské nemocnici. Aby se trochu vyspala, nechala si z domova přivézt karimatku. Tu jí ale tamní sestry zakázaly rozložit.
Rodiče nesmí v Motole spát u dětí na zemi, jen vsedě. Dětský ombudsman se ohradil
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Agresor na D6 vybrzdil ženu dodržující rychlost. Pak ji před zraky její dcery napadl
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Rodiče nesmí v Motole spát u dětí na zemi, jen vsedě. Dětský ombudsman se ohradil
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Po náročné opravě Barrandovského mostu čekají na rekonstrukci i další důležité spojnice mezi pravým a levým břehem Vltavy. Už příští rok má začít dlouho odkládaná dostavba mostu U Loděnice, který je...
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Kvůli týmovému focení si výjimečně zatrénoval na Olympijském stadionu, kam jinak jeho West Ham jezdí jen na zápasy. Po rychlé sprše zkontroloval uzdravený kotník, zalezl do místnosti pro doktory a na...
Další opravy u letiště zatíží objízdné trasy, Nebušice se obávají odříznutí
Dopravní situaci na severu Prahy komplikuje nejen oprava Kbelské a Cínovecké ulice u dálnice D8. Kolony čekají na řidiče také v oblasti letiště kvůli dostavbě mimoúrovňové křižovatky Aviatické a...
Kapitánka USK po další výhře zářila: Sešla se skvělá parta! Být přísná? To asi neumím
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Vicemistři z Pardubic zvítězili v 9. kole ligy basketbalistů nad plzeňským nováčkem 98:74 a upevnili si druhé místo za Slavií. Favorit přitom zápas rozhodl až ve třetí čtvrtině, kterou vyhrál drtivým...
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Hned dvě technické chyby vyfasovala v závěrečné čtvrtině lavička istanbulského celku Emlak Konut. Protesty proti výrokům rozhodčích totiž v euroligovém utkání se ZVVZ USK Praha nebraly konce....
Vir složil Baník, ten senzačně složil Spartu. Životabudič! jásal ostravský trenér
Před vydatným lijákem se v chladný středeční večer snad skoro ani na chvíli neschoval pod stříšku střídačky. Nakonec byl Roman Skuhravý durch promočený a ještě víc blažený. Ostravští fotbalisté v...
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