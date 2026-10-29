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Rodiče nesmí v Motole spát u dětí na zemi, jen vsedě. Dětský ombudsman se ohradil

Jana Sobíšková
  15:00

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Dvě křesla nemohou rodiče obrátit sedáky k sobě, aby se v noci v pokoji u svých dětí trochu vyspali. Podle ombudsmana mají nemocnice dobře zdůvodnit, proč v konkrétních případech něco není možné. | foto: archiv redakce MF DNES

Děti mají ze zákona právo na neustálou přítomnost rodiče, a to i v nemocnici. Zkušenost doprovodu malých pacientů ale nemusí být příjemná, když mu zařízení neposkytne lůžko a současně zakáže využít vlastní alternativu přespání.

„Řekli mi, že mám k dispozici židli, která je v pokoji pro návštěvy, rozkládací křesílka mohou využít jen rodiče dětí do šesti let,“ popsala redakci iDNES.cz Lenka, která v uplynulém týdnu doprovázela svou desetiletou dceru na oddělení chirurgie v motolské nemocnici. Aby se trochu vyspala, nechala si z domova přivézt karimatku. Tu jí ale tamní sestry zakázaly rozložit.

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Rodiče nesmí v Motole spát u dětí na zemi, jen vsedě. Dětský ombudsman se ohradil

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Dvě křesla nemohou rodiče obrátit sedáky k sobě, aby se v noci v pokoji u svých...

Děti mají ze zákona právo na neustálou přítomnost rodiče, a to i v nemocnici. Zkušenost doprovodu malých pacientů ale nemusí být příjemná, když mu zařízení neposkytne lůžko a současně zakáže využít...

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