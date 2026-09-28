Nedostupné bydlení dlouhodobě trápí Pražany. Máte řešení, jak to změnit?
Dostupné bydlení představuje jasně problém číslo jedna. Dosáhnout nápravy lze třemi způsoby. Zaprvé, hlavní město má asi deset procent neobsazených bytů, z nichž je nemalá část vybydlená a městské části mají problémy s financováním jejich rekonstrukcí. Jako magistrát tento problém převezmeme na sebe a prázdné byty zrekonstruujeme. Nechť se přidělí Pražanům podle potřeb. Druhá věc, město nemá stavět samo, ale má si nechat stavět. Obávám se, že Praha, když něco dělá, špatně to dopadne.
Parkování by se mělo lišit pro Pražany a pro ty, co do města dojíždějí.