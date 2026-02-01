Virtuální úředník. Roboti na radnicích poradí s řidičákem i hlučnými sousedy

„Zdravím! Jsem AI asistent a rád vám pomohu s otázkami ohledně městské části Praha 8. Ověřte si mé informace přes nalezené odkazy. Osobní údaje mi prosím neposílejte,“ objeví se v chatovacím okně po rozkliknutí ikony s piktogramem zprávy. Chatbot na webových stránkách Prahy 8 poradí třeba s vyřízením řidičského průkazu nebo s hlučnými sousedy.
„Uživatelé nyní mají k dispozici rychlý a intuitivní přístup k informacím bez nutnosti fyzické návštěvy úřadu nebo opakovaného telefonování. Součástí projektu je vytvoření znalostních databází pro veřejnost, integrace chatbota do webového portálu městské části a nástroje pro administraci, reporting a postupné učení systému,“ sdělil místostarosta pro informatiku Josef Slobodník (ODS).

Radnici Prahy 8 už technologie pomáhají. Na odboru dopravy působí virtuální asistent a další na stavebním úřadě. V podstatě zastupují úředníky, když nejsou v práci.

Umělá inteligence je lék, nebo jed? Lidskému vkusu se nevyrovná, zní z cestovek

„Oba virtuální asistenti jsou vlastně telefonické automaty bez zapojení AI. Pracují nepřetržitě, kromě pondělí a středy, což jsou úřední dny. Zaznamenávají potřeby telefonujících žadatelů, poté hlasové zprávy přepisují do textu a rozesílají jednotlivým úředníkům e-mailem. A ti pak, pokud je to třeba, jednotlivé žadatele mohou kontaktovat a dokončit jejich požadavky, je-li to skutečně potřeba,“ popsal mluvčí Prahy 8 Martin Šalek.

Podle něj si na virtuální asistenty dosud nikdo nestěžoval.

Šest tisíc otázek na chatbota

Softwarový robot Emil na odboru dopravy řeší dokumentaci chybného parkování, překročení rychlosti či jízdu na červenou. Z fotek a videí od policie zjistí, komu auto patří, a pošle mu výzvu k úhradě pokuty většinou do datové schránky. Emil měl loni 81procentní úspěšnost v hledání v registru, v zasílání výzev byl bezchybný.

Jako první začala roboticky zpracovávat přestupky v zónách placeného stání v roce 2021 Praha 3. Uvedl to její mluvčí Petr Habáň. V současnosti technologie pomáhají s vyřizováním přestupků také v sedmé a desáté městské části.

Evropa může konkurovat USA. Bez migrantů ale neuspěje, míní experti na AI

AI asistent z Prahy 8 je dalším přírůstkem do rodiny chatbotů na radnicích. Druhá městská část si pochvaluje chatbota, který začal fungovat loni. Jako první před třemi lety začala využívat chatbot radnice Prahy 6.

„Chatbot má přístup pouze ke kvalitně zpracovaným, konkrétním, přehledným a aktuálním datům, což zvyšuje jeho přesnost. Zodpověděl dosud téměř 6 tisíc otázek,“ přiblížil mluvčí Prahy 6 Marek Zeman.

Bez návštěvy úřadu

Druhá a třetí městská část přesunuly vyřizování některých agend na internet. „Dlouhodobě se snažíme, aby občan byl úřadem co nejméně ‚obtěžován‘, proto Praha 2 postupně zpřístupnila jako první městská část v metropoli online formuláře v agendě místních poplatků.

AI na letišti a v knihovně

  • Letiště Václava Havla spustilo digitální asistentku Aviation Assistant (AVA). Má pomoci cestujícím s orientací na letišti a posílá jim notifikace o vybraném letu. Od března má fungovat služba, která nabídne přepojení na operátora, pokud jim AVA nedokáže odpovědět. Operátor bude mít k dispozici historii chatu. AVA zatím funguje v aplikaci WhatsApp, na začátku února bude i v Messengeru.
  • Městská knihovna má virtuální knihovnice. Například AI asistentka Aia radí v samoobslužné knihovně v obchodním centru DBK a dokáže najít požadovaný

Ty umožňují vyřídit veškeré záležitosti bez nutnosti návštěvy úřadu. Kromě toho Praha 2 provozuje také vlastní interaktivní formulář pro vyřízení pronájmu/zápůjčky prostranství ve veřejné zeleni, záštit a povolení k vjezdu do parků,“ uvedl tajemník úřadu městské části Praha 2 Michal Kopecký.

„Funkcionalita Portálu Pražana byla rozšířena na další místní poplatky: z pobytu, ze vstupného, užívání veřejného prostranství, povolení úhrady platební povinnosti formou splátkového kalendáře, žádost o potvrzení bezdlužnosti,“ vypočítal Habáň z Prahy 3. Radnice také kompletně digitalizovala vyřizování dotací.

Některé radnice se snaží technologie zapojit do administrativy, aby úředníci nemuseli ztrácet čas rutinními činnostmi.

„Na úřadě využíváme různé nástroje AI, například se jedná o automatizované systémy pomáhající s přípravou rozhodnutí v oblasti dopravních přestupků, které významně urychlují a zjednodušují celou agendu,“ řekl mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.

Virtuální moderátorka CNN Prima NEWS bude radit, jak pracovat s nástroji AI

Úředníci podle něj používají ke své práci nástroje Copilot v rámci licencí Office 365, což je v podstatě chatbot do pracovního prostředí, který vyhledává i v dokumentech uložených v počítači.

„Testujeme také voicebota pro potřeby vybraných pracovišť úřadu nebo využití generativní umělé inteligence v jednotlivých agendách,“ doplnil Vokuš.

Desátá městská část digitalizovala spisovou službu. „Pro občany rozšiřuje radnice Prahy 10 možnosti samoobslužných plateb a online služeb (například Portál Pražana a platební automaty),“ uvedl tamní mluvčí Ján Bruno Tropp.

Virtuální úředník. Roboti na radnicích poradí s řidičákem i hlučnými sousedy

