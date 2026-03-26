Roboti v Karlíně. S rozvozem jídla se osvědčili, teď začnou zametat ulice

  17:26
Do ulic Karlína a Libně zamíří další roboti. Po projektu se stroji rozvážejícími jídlo je radnice nasadí i k zametání ulic. V terénu doplní lidské uklízeče.
Foodora představila autonomní robotická vozítka, která budou rozvážet jídlo,...

Foodora představila autonomní robotická vozítka, která budou rozvážet jídlo, začnou na Praze 8. (2. prosince 2025) | foto: Petr Topič, MAFRA

Foodora představila autonomní robotická vozítka, která budou rozvážet jídlo,...
Foodora představila autonomní robotická vozítka, která budou rozvážet jídlo,...
Foodora představila autonomní robotická vozítka, která budou rozvážet jídlo,...
Foodora představila autonomní robotická vozítka, která budou rozvážet jídlo,...
Projekt na území Karlína a částečně Libně má díky radnici Prahy 8 zelenou v následujícím období.

„Start projektu by mohl být ještě v průběhu letošního roku a trvat má 12 měsíců. Hlavní město Praha je chce vyzkoušet na území Karlína. Na dopravní komisi jsme navrhli rozšíření provozu i do Libně,“ vysvětlil radní pro dopravu Prahy 8 Martin Jedlička.

Nový záměr navazuje na pilotní projekt nasazení robotů rozvážejících jídlo. Ten odstartoval loni v prosinci a zatím se s ním počítá do konce letošního roku. Tři stávající stroje doplní podle Jedličky dalších pět.

Podle radnice vozítka během čtvrt roku rozvezla 130 objednávek, průměrná doba doručení byla 14 minut. Operátoři nezaznamenali žádný incident, pouze třikrát museli zasáhnout kvůli překážkám, které robot nedokázal bezpečně objet.

Jste pro nasazení robotů k zametání ulic?

„Dosavadní provoz tak potvrzuje bezpečný průběh pilotního projektu a poskytuje první zkušenosti s fungováním této technologie v reálném městském prostředí,“ řekl starosta Prahy 8 Ondřej Gros.

Roboti v ulicích. Foodora představila autonomní vozítka pro rozvoz jídla

Jako uvaření jedné konvice

Doručování objednávek roboty v Karlíně je premiérou ve střední Evropě. Vozítka jsou plně elektrická a podle dat společnosti Starship Technologies jejich provoz v Evropě ušetřil už více než 700 tun emisí CO2.

Každé doručení přitom spotřebuje jen tolik energie, kolik je potřeba k uvaření jedné konvice vody. V dlouhodobém horizontu to znamená méně emisí a méně aut v ulicích.

2. prosince 2025
Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Takto vypadá Dvorecký most z výšky. Díky barvě chodníků je už nepřehlédnutelný

Pokládání červeného asfaltu na chodník / cyklostezku na Dvoreckém mostě (březen...

Dvorecký most v Praze má za sebou další etapu své stavby. Dělníci na něj v minulém týdnu položili červenou směs, která bude tvořit povrch chodníku a zároveň cyklostezky. Podívejte se do galerie na...

Unikátní experiment. Bezdomovci dostali sto tisíc a volnou ruku, výsledek překvapil

Hostem pořadu Rozstřel je Melanie Zajacová, vedoucí Katedry sociální práce FF...

V Česku se uskutečnil unikátní sociální experiment, který přináší konkrétní data místo domněnek. Projekt New Leaf Česko, realizovaný organizací Neposeda, poskytl vybraným lidem bez domova...

Vražda dítěte na pražském sídlišti. Policie zadržela příbuzného

Rukavice leží blízko místa na pražském sídlišti, kde bylo zavražděno dítě. (25....

Pražští kriminalisté v noci na dnešek zadrželi muže, kterého podezírají z násilného činu vůči nezletilé dívce, případ řeší oddělení vražd. Policie tvrdí, že oběť a pachatel byli příbuzní a bydleli...

ONLINE: Plzeň - Sparta 1:1, hosté před koncem třetiny srovnávají. Trefil se Krejčík

Sledujeme online
Plzeňský gólman Malík pozoruje letící kotouč v extraligovém čtvrtfinále se...

Hokejová extraliga může v play off poznat druhého semifinalistu. Čtvrtfinálový mečbol má Plzeň, která si postup mezi nejlepší čtyři týmy může zajistit na domácím ledě proti Spartě. Duel startuje v...

26. března 2026  17:15,  aktualizováno  18:05

Roboti v Karlíně. S rozvozem jídla se osvědčili, teď začnou zametat ulice

Foodora představila autonomní robotická vozítka, která budou rozvážet jídlo,...

Do ulic Karlína a Libně zamíří další roboti. Po projektu se stroji rozvážejícími jídlo je radnice nasadí i k zametání ulic. V terénu doplní lidské uklízeče.

26. března 2026  17:26

Policie u O2 areny zadržela muže s falešnými lístky na MS v krasobruslení

Policie zadržela u arény muže s falešnými vstupenkami na MS

Policisté z týmu TIKET, který se specializuje na podvody se vstupenkami na velké sportovní akce, ve čtvrtek zadrželi poblíž O2 areny v Praze osmatřicetiletého muže podezřelého z podvodu. Podle...

26. března 2026  16:08

Opona v pražském divadle Komedie vzplála od reflektoru, evakuovali 465 lidí

V pražském divadle Komedie ve čtvrtek hořela opona. (26. března 2026)

Pražští hasiči ve čtvrtek zasahovali v divadle Komedie v Jungmannově ulici, hořela tam opona. Požár byl ještě před jejich příjezdem uhašen, z divadla a okolních budov bylo kvůli němu evakuováno 465...

26. března 2026  13:13,  aktualizováno  15:50

Opavu přebírá asistent Navrátil, novým asistentem v Dukle je Šmarda

Asistent trenéra jihlavských fotbalistů Michal Šmarda

Fotbalisty Opavy po pondělním odchodu trenéra Romana Nádvorníka povede dosavadní realizační tým. Do role hlavního kouče se z pozice asistenta posune Jan Navrátil. Novým asistentem trenéra Pavla...

26. března 2026  14:15,  aktualizováno  15:46

Po srážce náklaďáku s osobním autem na východě Prahy jeden z řidičů bojuje o život

Nehoda nákladního a osobního vozu mezi Dubčí a Kolodějemi si vyžádala zásah...

Vážná dopravní nehoda se stala ve čtvrtek odpoledne na východě Prahy mezi Dubčí a Kolodějemi. Na stavbě Pražského okruhu (D0), kde je omezená rychlost na 30 km/h, se v ulici Ke Kolodějskému zámku...

26. března 2026  14:21,  aktualizováno  14:59

V rodném domě slavného umělce našli po požáru mrtvou ženu

Hasiči zasahují u požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli (26. března...

Při dohašování požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli našli hasiči ohořelé tělo ženy. Policie nyní zjišťuje její totožnost i příčinu požáru. Jde o dům, v němž se narodil slavný hudebník Jan...

26. března 2026  8:42,  aktualizováno  14:18

Přípravy tramvajové trati z Prahy do Zdib pokračují, začne vykupování pozemků

Vizualizace tramvajové trati Praha - Zdiby.

Příprava nové tramvajové tratě, která spojí Prahu se Zdiby se posouvá do další fáze. Středočeští radní schválili financování pro výkup pozemků a pokračování projektu. Nová trať bude dlouhá pět...

26. března 2026

Srážka aut u Prahy, jedno skončilo na střeše. Oba řidiči mají těžká zranění

Vážná dopravní nehoda se stala dopoledne poblíž Radonic v okrese Praha-východ,...

Vážná dopravní nehoda se stala dopoledne poblíž Radonic v okrese Praha-východ, kde se střetla dvě osobní auta. Na místě zasahovali policisté, hasiči i záchranáři s vrtulníkem. Oba řidiči se zranili a...

26. března 2026  13:50,  aktualizováno  13:57

Za pobodání Bělorusa dostal útočník 12 let. Nechtěl ho usmrtit, řekl soud

Městský soud se začal zabývat případem Petra Zemánka (uprostřed), který čelí...

Za loňské pobodání muže z Běloruska v Radotíně poslal pražský městský soud obžalovaného čtyřicetiletého Petra Zemánka na 12 let do vězení. Případ původně posuzoval jako pokus o vraždu motivovaný...

26. března 2026  12:25

Z nejužší pražské uličky je past. Procházet se smí jen jedním směrem, přibyla i cedule

Premium
Semafor do nejužší uličky u Čertovky svítí pouze zeleně, nemá se tedy sloužit...

Nejužší ulička v Praze je už několik týdnů částečně „jednosměrkou“. Letitou turistickou atrakci tu řídí semafor, který v určitých hodinách svítí už jen zeleně. A také přibyla cedule vybízející ke...

26. března 2026  11:38

Škola se rozloučila s dívkou, kterou usmrtila tramvaj. Pietní místo zrušila

Pieta za zesnulou spolužačku na dvoře základní školy Marjánka v Praze 6. (25....

Žáci břevnovské základní školy se zpěvem rozloučili s desetiletou spolužačkou, která zemřela po střetu s tramvají. Škola tak po deseti náročných dnech ukončila pietu. Dianka vběhla v pátek 13. března...

26. března 2026  10:30

