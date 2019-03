Rocky Balboa jde za mříže. Šlapal ve svěcené vodě a útočil na převora

Český Rocky Balboa není na rozdíl od slavného boxera, kterého hrál Sylvester Stallone, žádným „italským hřebcem“.

Menší, plešatý a jednooký kriminálník má v rejstříku trestů víc zápisů, než kolik dílů má hollywoodská sága o boxerovi Rockym. Teď mu tam přibude další záznam, opět za výtržnictví a nebezpečné vyhrožování.

Robert Rocky Balboa, původním příjmením Rakaš, se stal postrachem návštěvníků kostela v Karmelitské ulici. Výtržník opakovaně narušoval mše a ztrpčoval život nejen věřícím či turistům, ale i kněžím a řádovým sestrám.

Loni v květnu – během jediného dne – ztropil výtržnosti na třech po sobě jdoucích veřejných bohoslužbách, kterých se zúčastnily desítky lidí.

Při první mši kolem půl třetí odpoledne vylil na zem svěcenou vodu, bos v ní šlapal a pak zvonil na zvon v sakristii. Řádová sestra ho napomínala, Balboa to však ignoroval.

Podobně vyváděl při druhé bohoslužbě po sedmnácté hodině. To se navíc zmocnil mikrofonu a začal do něj vydávat nesrozumitelné zvuky a skřeky. Poté si lehl na zem v prostřední uličce. Převor Pavel Pola se snažil chuligána zklidnit. Balboa si však nedal říct.

Obžaloba dále uvádí, že „při bohoslužbě konané od 18:02 hodin začal na převora křičet: Ty pi*o, ty debile, rozbiju ti hubu, m*dko, zmiz, nebo dostaneš. Chceš, abych tě zabil?, přičemž před odchodem z kostela naznačil proti převorovi výpad, čímž v poškozeném vyvolal obavu o jeho život a zdraví“.



Balboa, který není podle znalců duševně nemocný, byl přitom za výtržnosti ve stejném kostele odsouzen už v roce 2016. Tehdy dostal 18 měsíců vězení.

Balboa popřál soudkyni po rozsudku šťastný a veselý nový rok (27. 12. 2016):

VIDEO: Jdu jenom na návštěvu, vtipkoval Balboa u soudu

Před třemi lety podle svědků v prostorách kláštera zpíval nebo řval, jindy vběhl dovnitř a křičel, že to tam zapálí. Strach nahnal i tehdejšímu převorovi Petru Glogarovi, když na něj tváří v tvář křičel v ženské paruce.



„Hrozil, že mě podřeže, vykuchá a než přijede policie, bude po všem. Vypadal, že mě ani nepoznává,“ uvedl představitel kostela. Balboa se bránil, že se nic takového nestalo. „Já zbraň nenosím, já ji nepotřebuji, mně stačí ruce. Vykuchání nemám ani ve slovníku,“ tvrdil.

Nyní Balboa k veřejnému zasedání u Městského soudu v Praze nepřišel. Předsedkyně senátu Felicia Hrušková konstatovala, že muž není aktuálně ve vazbě ani ve výkonu trestu, předvolání měl doručeno takzvaně fikcí. Podmínky pro to, aby soud mohl jednat, byly splněny.



Kostel, ve kterém dělal Balboa opakovaně výtržnosti.

Zasedání trvalo asi patnáct minut. Soud zamítl Balboovo odvolání a potvrdil prvoinstanční rozsudek, podle kterého má jít za nebezpečné vyhrožování převorovi a výtržnosti v kostele na dva roky za mříže.



„Odvolání pana obžalovaného jsme shledali nedůvodným. Jeho vina byla plně prokázána. Uložený trest nepovažujeme za nepřiměřeně přísný,“ zdůvodnila Hrušková.



Devětkrát trestaný Balboa byl v minulosti odsouzen například za loupeže nebo pokus o znásilnění. Před šesti lety ho státní zástupkyně obžalovala kvůli útoku na bezdomovce. Soudkyni Věru Bártovou z Obvodního soudu pro Prahu 1 jeho neustálé vyrušování během hlavního líčení tak zlobilo, že mu uložila 12 let vězení. Její verdikt zrušil o dva měsíce později odvolací soud. Muže poslal za mříže na dva roky.

Řekněte, že vyzývám Klička, vykřikoval na soudní chodbě Balboa. Po rozsudku, když dostal 12 let, mu už do žertování nebylo (říjen 2013):

VIDEO: „Justiční vražda!" zlobil se po verdiktu naštvaný Balboa

Rakaš si nechal úředně změnit jméno podle slavného filmového boxera před více než patnácti lety, když vykonával trest ve věznici Mírov na Šumpersku. Trvalé bydliště měl tehdy v Jablonném v Podještědí a tamní matrika mu vyšla vstříc.



„Chtěl se zapojit do řádného života a pracovat jako slušný člověk. S původním příjmením by se mu to prý nepodařilo. Rozmlouvali jsme mu to, že si z něj spíše budou všichni utahovat,“ uvedla k tomu tehdy jedna z matrikářek.