Řidička na Čechově mostě v centru Prahy vjela na chodník, srazila dva chodce

„Řidička s osobním vozidlem z dosud nezjištěné příčiny vjela na chodník, kde se střetla se dvěma chodci,“ sdělila iDNES.cz nehodu policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Na místo vyslala záchranná služba celkem pět vozů – tři záchranářské posádky, jeden s lékařem a inspektora. „V péči máme tři pacienty. Jeden z nich utrpěl závažná vícečetná poranění, momentálně je v umělém spánku a napojen na plicní ventilaci,“ upřesnil Kirs a dodal, že zraněného převezli do traumacentra.
„Další dva lidé mají lehčí a středně těžká poranění,“ dodal mluvčí. Rovněž je záchranáři převážejí do nemocnice.
Všichni účastníci nehody byli cizinci. V místě je omezený provoz.