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Motorkářka na Příbramsku sjela ze silnice a havarovala. Na místě zemřela

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  10:13
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Úmrtím řidičky skončila nehoda motocyklu, která se stala v sobotu odpoledne na silnici II/191 na Příbramsku. Řidička ročníku 1982 jela na motocyklu Honda ve směru jízdy od Roželova na Starý Smolivec.

Z dosud nezjištěných příčin sjela vpravo mimo komunikaci, kde havarovala, uvedla krajská policejní mluvčí Iva Vršecká.

„Při dopravní nehodě utrpěla zranění, kterým i přes veškerou snahu lékařů na místě podlehla. Věc si převzali kriminalisté, kteří k určení přesné příčiny smrti nařídili soudní pitvu,“ doplnila mluvčí.

Kvůli nehodě motorkáře byla uzavřena dálnice D4 ve směru na Písek

Příčinou a veškerými okolnostmi dopravní nehody se policisté nadále zabývají.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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