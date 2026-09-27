Z dosud nezjištěných příčin sjela vpravo mimo komunikaci, kde havarovala, uvedla krajská policejní mluvčí Iva Vršecká.
„Při dopravní nehodě utrpěla zranění, kterým i přes veškerou snahu lékařů na místě podlehla. Věc si převzali kriminalisté, kteří k určení přesné příčiny smrti nařídili soudní pitvu,“ doplnila mluvčí.
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Kvůli nehodě motorkáře byla uzavřena dálnice D4 ve směru na Písek
Příčinou a veškerými okolnostmi dopravní nehody se policisté nadále zabývají.
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