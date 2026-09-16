Zvyky řidičů ale mění i nová výstavba na okraji metropole. Ze seznamu TSK pěti nejvytíženějších komunikací totiž zmizela Brněnská ulice, která je důležitou spojkou s dálnicí D1.
Důvodem je podle expertů dostavba dalšího úseku dálnice D35, který se otevře za několik dní. Řidiči si tak už teď zvykají využívat novou trasu směrem na Moravu.
Dominuje Barrandovský most
Hustota dopravy by se do budoucna měla rozmělnit i na Barrandovském mostě, který navazuje na Jižní spojku. Ten je dlouhodobě nejvytíženější komunikací. Loni přes něj při běžném pracovním dni přejelo 143 tisíc vozidel, tedy nejvíce za posledních pět let.
Na prvním místě zůstal i mezi lety 2022 až 2024, kdy jízdu přes most zkomplikovaly opravy.
„Slouží jako efektivní propojení celé jižní poloviny Prahy. Jedním z důvodů jeho vytížení je neexistující alternativa,“ popsala Čarská.
Loňský provoz
Jako nejbližší objízdnou trasu totiž řidiči mají Radotínský most, který leží šest kilometrů jižně mimo hustě zastavěnou část města.
Jenže alternativa pro Barrandovský most chybí i v severní části města.
„Praha nemá v této lokalitě most, který by byl takto významný. Pořád se čeká na dostavbu okruhu mezi Suchdolem a Chabry a dále přes Březiněves a Satalice,“ uvedla Čarská.
Navzdory vysokému náporu aut se dá po Barrandovském mostě většinou projet bez problému.
„Pokud dochází k zácpám, tak jen na jeho méně kapacitních příjezdech. Proto je zde doprava obvykle plynulá,“ vysvětlila Čarská. Do jisté míry k plynulosti pomáhá i letos otevřený Dvorecký most, který odklonil část MHD.
Do budoucna má hustotu dopravy zlepšit také dostavba jihovýchodní části Pražského okruhu, která by měla být dokončená v roce 2028.
Doprava je hustá i na dalších lokalitách kolem Jižní spojky. Pět z pětadvaceti nejzatíženějších míst v metropoli leží právě v této oblasti. Nejvíce aut loni projelo přes mimoúrovňovou křižovatku mezi ulicemi 5. května a Jižní spojkou – 214 tisíc vozidel.
„Jižní spojka je páteřní trasa přes zastavěnou a zalidněnou jižní část Prahy. Navíc tu projíždí kamionová doprava,“ vysvětlila Čarská.
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Vyhrazené stezky v Praze přicházejí o cyklisty. Atraktivní už není ani Barrandovský most
Mezi velmi frekventované komunikace patří i úsek kolem Vídeňské ulice, která spojuje Jižní spojku s Kunraticemi a Pražským okruhem. Zde je dopravní situace v létě komplikovaná kvůli opravě železničního mostu.
„Doprava v Praze 4 momentálně nejvíce drhne na jih od Jižní spojky, zejména ve Vídeňské. Lidé si stěžují na průjezdnost, která je v létě velmi složitá,“ uvedl radní pro dopravu Prahy 4 Jaroslav Míth (ODS).
Není to jediná z nejvytíženějších komunikací, kde řidiči musí kvůli letním opravám počítat se zdržením. Do konce prázdnin se opravuje i Hlávkův most, který navazuje na severojižní magistrálu. Po Barrandovském je to druhý nejvytíženější most v Praze. Loni přes něj projelo 65 tisíc aut.
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Konec omezení. Na Kbelskou se po rekonstrukci vrátila auta, o dva dny dřív
Do budoucna magistrát plánuje například modernizaci Strahovského tunelu, který je klíčovou tepnou Městského okruhu. Město chce investovat i do Štěrboholské spojky, která Jižní spojku propojuje s Pražským okruhem.
Město chce v příštích letech opravovat klíčové ulice nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, aby co nejvíce zmírnilo dopady na dopravu. Tento režim se osvědčil již při rekonstrukci Kbelské, která skončila minulý týden po 43 dnech. Kbelská přitom nahrazuje nedokončený Pražský okruh mezi Březiněvsí a Satalicemi – loni tamními křižovatkami projelo téměř 70 tisíc aut denně.