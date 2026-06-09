Jednoho z řidičů začala extrémně stalkovat, dokonce si zjistila, kde bydlí, a v noci na něj čekala před domem v Neratovicích.
„Identifikuji se jako trolejbus!“ Dopravce sloganem rozzlobil lidskoprávní aktivisty
Pražský dopravní podnik představil polepy k výročí 90 let od spuštění prvních trolejbusů do provozu. Součástí vizuálu je také slogan „Identifikuji se jako trolejbus“ na autobusech, kvůli kterému nyní...
Zdrogovaný řidič naboural auta, pak se vrhl na odpočívajícího psa. Ten jeho řádění utnul
Pes náhodného kolemjdoucího pomohl odpoledne zpacifikovat zdrogovaného řidiče, který na Letné v Korunovační ulici naboural čtyři auta. Když vyběhl ven a chtěl řádit dál, ohnal se po psovi, který...
Zrekonstruovaný Jiřák se po letech otevře veřejnosti. Spory budí náklady i dlažba
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 se po více než dvou a půl letech oprav znovu otevře veřejnosti. Radnice slibuje více stromů, vodní prvky i lepší hospodaření s dešťovou vodou. Na sociálních sítích...
Nechybí Praha ani Český Krumlov. Natočili jsme čínské kopie evropských měst
Během návštěvy kampusu společnosti Huawei v čínském městě Tung-kuan jsme navštívili zmenšené repliky některých evropských měst či jiných významných lokalit. Po fotočlánku vám nyní nabízíme také...
Lanovka na Petřín se rodila už čtyřikrát. Dvakrát ji „zabily“ deště
U příležitosti obnovení lanovky na Petřín se podívejme na řadu výjevů z její zajímavé historie. Lanovka současná, u které by mělo dojít k zahájení zkušebního provozu s cestujícími na přelomu léta a...
„Nechám ti uříznout hlavu.“ Ruska šikanuje řidiče autobusů, jednoho pokousala
Jezdit na autobusové lince Pražské integrované dopravy 348 je teď pro profesionální šoféry úkolem za trest. Pravidelně je totiž obtěžuje jedna z cestujících, podle mnohých řidičů její chování...
Řidič na Kutnohorsku vjel do protisměru, po střetu s kamionem zemřel
Krátce před jedenáctou hodinou dopolední zasahovaly záchranné složky u nehody u obce Třebešice na Kutnohorsku. Řidič osobního automobilu vjel do protisměru, kde se střetl s projíždějícím kamionem. a...
Promenáda pro pěší a cyklisty se konečně dočká proměny. Má však tři roky zpoždění
Praha odkoupí od Správy železnic další pozemky klíčové pro realizaci stavby tzv. Drážní promenády. Nákup, který hlavní město vyjde na 275 milionů korun, odhlasovali v pondělí pražští radní a nyní ho...
Ředitel školy, dva bratři i bývalý člen Rady ČT. Kdo chce v Praze kandidovat do Senátu
Na podzim se nebude volit jen na radnice, ale obmění se i třetina senátorů. Největší zájem je zatím v Praze, kde budou voliči vybírat v Praze 1, 5 a 9. Ne všechny strany a hnutí už mají o kandidátech...
Ve VFN vzniklo centrum pro závislé. Pomůže jim s návratem do běžného života
V areálu Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy začalo fungovat nové centrum duševního zdraví pro pacienty se závislostmi. Zaměřit se má především...
Muže v sukni neobsloužili, krejčová ho vykázala. Obchodu hrozí pokuta
Přišel si koupit sukni, kvůli svému oblečení si ale vyslechl osobní poznámky a z obchodu byl vykázán. Diskriminace zákazníků na základě sexuality je podle právníků čím dál častější. Prodejcům přitom...
Hokejové MS opět v Česku, stát by se tak mohlo v roce 2031. A co hostitelská města?
Rok 2004, 2015, 2024. A také 2031? Hokejové mistrovství světa by počtvrté v samostatné historii země mělo připadnout České republice, konkrétně už za pět let. A zatímco v předchozích třech případech...
Arena bratří Formanů obsadila pražskou Štvanici, láká i na výstavu Imaginárium
Pražský ostrov Štvanice se od 9. do 25. června stává domovem festivalu Arena, který letos nabízí přes desítku představení nového cirkusu a divadla. Chybět nebude program pro děti, výtvarné a řemeslné...
Rozhlédla se a popadla peněženku s 30 tisíci. Policie hledá ženu z videa
Pražská policie hledá ženu, která v obchodním domě v Praze 7 našla odloženou peněženku. Místo, aby ji odevzdala, si ji ale ponechala. V tašce bylo bezmála 30 tisíc korun.
Napadl ženu a osahával ji, ta použila pepřový sprej. Po násilníkovi policie pátrá
Děsivou cestu domů zažila mladá žena, kterou na konci května přepadl neznámý muž v Praze 4. Svou oběť pevně uchopil a osahával. Žena se i přes šok dokázala vzpamatovat a pohotově vytáhla pepřový...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Kvůli brzkému rannímu vstupu Čechů do MS otevře v Praze několik hospod
Češi vstoupí do fotbalového mistrovství světa úvodním duelem s Jižní Koreou v pátek ve 4 hodiny ráno SEČ. Sledování zápasu nabídne v metropoli hned několik podniků, které otevřou mimo svou standardní...
Nedopalky špiní Prahu. Strážníci evidují tisíce přestupků, pokut rozdali stovky
Plechovky, nedopalky, ale třeba i rychlovarná konvice. Taková je realita na zastávkách MHD, které lidé denně znečišťují. Běžní cestující jsou se situací nespokojení.